La confiance des supporters de Liverpool Spirit of Shankly demande au club de se faire représenter au conseil d’administration | Actualités du football

Spirit of Shankly (SOS) a déclaré avoir eu des entretiens « positifs » avec le directeur général de Liverpool, Billy Hogan, alors qu’il cherchait à être représenté par les fans au conseil d’administration du club.

Quatre membres du syndicat des supporters de Liverpool ont été invités à assister à une réunion avec Hogan et d’autres responsables mardi alors que le club vise à faire amende honorable suite à l’implication du propriétaire principal John W Henry dans la Super League européenne, aujourd’hui échouée.

Les propriétaires des Reds, Fenway Sports Group, figuraient parmi les principaux moteurs du projet qui s’est effondré dans les 48 heures suivant le lancement des plans après le tollé de tous les coins du match, les fans protestant en dehors des matches de Premier League pour exprimer leur opposition.

















Le propriétaire de Liverpool, John W Henry, présente ses excuses aux fans du club après leur retrait de la Super League européenne. Twitter: @LFC



Le manager Jurgen Klopp et ses joueurs de la première équipe, comme un seul, se sont prononcés contre les propositions et Henry a accepté le blâme complet pour l’erreur et s’est excusé.

Les protestations à Anfield n’ont pas été aussi bruyantes que certaines de celles d’autres «Big Six» et SOS a récemment interrogé ses membres sur ce que devrait être la prochaine étape.

Le vote à une écrasante majorité (89 pour cent) a soutenu SOS d’être représenté au niveau du conseil et de travailler avec le club sur un programme de réforme et cela a été communiqué au club par le groupe.

Suite à la réunion de mardi, le directeur général de Liverpool, Hogan, qui a reconnu la nécessité d’un «changement positif et significatif», a promis de discuter des souhaits des supporters avec les propriétaires.

Une banderole placée à l’extérieur d’Anfield pour protester contre l’implication de Liverpool dans la Super League européenne maintenant effondrée



SOS a fait les quatre demandes suivantes à Liverpool au cours de la réunion.

<< Deux représentants de SOS au niveau du conseil d'administration du LFC en ce qui concerne les problèmes qui affectent les fans et la communauté d'Anfield dans son ensemble. Cela impliquerait une reconstitution du conseil d'administration du LFC qui comprendrait une représentation des fans efficace, élue et responsable, et non pour les membres du LFC actuel Cela ne peut pas être une représentation symbolique, mais une représentation qui a la «part en or» ou le veto sur le processus décisionnel. Nous pensons que c'est souhaitable, pratique et réalisable à court et à long terme. «Un accord formel entre le LFC et Athletic Grounds Ltd et SOS afin d’améliorer la collaboration et l’engagement et l’implication des supporters, et de garantir que cela soit durable pour l’avenir. «Le FSG et le LFC collaborent avec SOS pour diriger le programme de réforme avant / conjointement avec l’examen national mené par les fans. « Nous avons également demandé à la FSG de s’engager à ce que tous les frais liés à la création et au retrait de la Super League européenne soient financés uniquement par les propriétaires et non par le club. Nous notons que la famille Kroenke a déjà pris cet engagement. aux fans de l’Arsenal FC. «

















Stephen Warnock dit que Fenway Sports Group a commis des erreurs mais pense qu’ils sont toujours les bons propriétaires de Liverpool



Dans un communiqué, SOS a ajouté: « Ces motions ont été reconnues et reçues par le LFC. Ils les ont emportées pour discussion et répondront formellement à SOS avec une nouvelle réunion locale prévue dans les prochains jours.

« Cette consultation initiale a été positive et les deux parties ont convenu qu’il était nécessaire de créer une nouvelle structure menant à un engagement significatif et durable des supporters. »

Chelsea impliquera les supporters dans les réunions du conseil d’administration

Mardi, Chelsea a annoncé avoir décidé d’inclure les fans dans les réunions du conseil d’administration à partir du 1er juillet pour s’assurer que le « sentiment des supporters » soit pris en compte dans la prise de décision.

Le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, et le conseil d’administration « regrettent profondément » leur décision de rejoindre la compétition séparatiste, selon un communiqué du club, et prennent maintenant les mesures nécessaires pour se rattraper auprès des fans.

Trois «conseillers de supporters» seront élus pour représenter les supporters au sein du conseil, Chelsea étant maintenant prêt à commencer la consultation avec les groupes de supporters pour déterminer le processus de sélection.

Chelsea a déclaré que les candidats retenus, qui assisteront à quatre réunions du conseil d’administration chaque année, n’auront aucun droit de vote, mais seront présents pour offrir des conseils sur « un large éventail de questions ».