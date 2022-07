La confiance des entreprises sri-lankaises touche le fond, selon la Chambre de commerce de Ceylan

Les manifestants vus ici se rassembler devant le secrétariat présidentiel à Colombo il y a une semaine ont atteint leur objectif, les législateurs devant bientôt élire un nouveau président pour remplacer Gotabaya Rajapaksa, qui a fui le pays et a démissionné de son poste de président.

La confiance des entreprises au Sri Lanka est au plus bas depuis des années, selon le président des chambres de commerce de Ceylan, Vish Govindasamy.

“La confiance des entreprises est probablement au plus bas depuis que je suis en affaires. C’est probablement la période la plus difficile que nous ayons connue. Mais nous sommes résilients”, a-t-il déclaré à CNBC quelques heures avant que les législateurs sri-lankais n’élisent un successeur à l’ancien président Gotabaya Rajapaksa, qui a fui le pays.

“Les entreprises veillent à ce que nous survivions à cette période difficile… [but] des réformes sont absolument nécessaires”, a-t-il déclaré mercredi sur “Squawk Box Asia”.

Le Sri Lanka a fait face à des mois de manifestations concernant des pénuries de nourriture et de carburant au milieu de la pire crise économique de l’histoire de la nation insulaire.

La semaine dernière, des manifestants en colère ont pris d’assaut le domicile de Rajapaksa, qu’ils accusent de mauvaise gestion de la crise, et le président a fui le pays et a démissionné quelques jours plus tard.

Le Premier ministre Ranil Wickremesinghe, qui est désormais également président par intérim, est l’un des prétendants dans une course à trois pour la présidence. Les législateurs doivent élire un successeur à Rajapaksa plus tard mercredi.