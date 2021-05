La confiance des constructeurs d’habitations est élevée, mais la hausse des coûts présente des risques majeurs

La forte demande des acheteurs maintient la confiance des constructeurs d’habitations, mais la hausse des coûts des matériaux de construction pèse sur l’abordabilité des logements.

Le sentiment des constructeurs sur le marché de l’habitation unifamiliale est resté inchangé à 83 en mai, selon l’indice du marché du logement NAHB / Wells Fargo. Tout ce qui dépasse 50 est considéré comme un sentiment positif.

L’indice avait chuté à 37 en mai dernier, alors que le blocage de la pandémie avait frappé et que le marché du logement était fermé. Il a ensuite rebondi de façon spectaculaire en juin et juillet, alors que les consommateurs se précipitaient pour acheter des maisons de banlieue, cherchant plus d’espace pour travailler et étudier à domicile.

Les constructeurs disent maintenant qu’ils continuent de voir un flux constant d’acheteurs, en grande partie en raison de l’extrême pénurie de maisons existantes à vendre. Les taux hypothécaires toujours bas contribuent à l’abordabilité de certains, mais avec la hausse rapide des prix, le pouvoir d’achat s’affaiblit.

«Les acheteurs de première et de première génération risquent particulièrement de perdre un achat en raison des hausses de coûts associées à une disponibilité de plus en plus rare des matériaux», a déclaré Chuck Fowler, président de la National Association of Home Builders et constructeur de Tampa, en Floride.

Les coûts globaux des matériaux résidentiels sont maintenant en hausse de 12% d’une année sur l’autre, selon la NAHB, et ces coûts continuent d’augmenter. Cela pose un problème critique non seulement pour les constructeurs, mais pour l’ensemble du marché.

« Certains constructeurs ralentissent leurs ventes pour gérer leurs propres chaînes d’approvisionnement, ce qui signifie des défis de plus en plus abordables pour un marché qui a un besoin critique de plus de stocks », a déclaré Robert Dietz, économiste en chef de NAHB. « Les acheteurs de maison devraient s’attendre à une hausse des prix tout au long de 2021 alors que le coût des matériaux, des terres et de la main-d’œuvre continue d’augmenter. »

Sur les trois composantes de l’indice, les conditions de vente actuelles sont restées inchangées à 88. Les prévisions de ventes pour les six prochains mois ont augmenté de 1 point à 81. Le trafic des acheteurs a reculé de 1 point à 73.

Sur une moyenne mobile de trois mois, le sentiment des constructeurs dans le Sud a augmenté de 1 point à 84 et est resté inchangé dans l’Ouest à 90. Dans le Nord-Est, le sentiment a chuté de 4 points à 82 et dans le Midwest il a chuté de 3 points à 75.