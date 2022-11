La confiance des consommateurs s’est fortement affaiblie en novembre, selon une enquête

Des taux d’intérêt plus élevés, une récession potentielle et des prix constamment élevés ont rendu les consommateurs beaucoup moins confiants quant à l’état actuel de l’économie ainsi qu’à la direction que prennent les choses, selon une jauge de confiance étroitement surveillée publiée vendredi.

La publication de l’Université du Michigan intervient un jour après que le Bureau of Labor Statistics a annoncé que l’indice des prix à la consommation avait augmenté de 0,4 % en octobre, en dessous de l’estimation de 0,6 %. Cette nouvelle a déclenché un rallye sauvage à Wall Street, où le sentiment était fort que la Réserve fédérale pourrait ralentir le rythme des hausses des taux d’intérêt alors que l’inflation montre des signes de stabilisation.

“Pour l’instant, l’inflation et la hausse des coûts d’emprunt compriment les dépenses des ménages”, a déclaré Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors. “Pour les ménages à faible revenu en particulier, des prix plus élevés pour les produits de première nécessité limitent les dépenses discrétionnaires, réduisent l’épargne et contribuent à une dette de carte de crédit plus élevée.”

L’enquête a noté une baisse particulière des opinions sur les dépenses en biens durables – des articles coûteux tels que les téléviseurs, les appareils de cuisine et les véhicules à moteur. L’indice pour ce groupe a chuté de 21 %, les consommateurs se méfiant de la hausse des taux d’emprunt et des prix élevés.

Les achats de biens durables sont en baisse depuis la mi-2021, chutant au cours des deux derniers trimestres après avoir explosé au début de la pandémie de Covid.

“De meilleures nouvelles sur l’inflation d’octobre ne sont pas arrivées à temps pour stimuler le sentiment, qui a diminué de façon inattendue”, a ajouté Baird. “L’économie n’est peut-être pas en récession, mais pour les ménages qui luttent sous le poids de la hausse des prix, c’est certainement le cas pour beaucoup.”

Les attentes d’inflation ont légèrement augmenté au cours du mois malgré la lecture de l’IPC d’octobre, qui a montré que les prix d’une année sur l’autre ont augmenté de 7,7 %, contre 8,2 % le mois précédent.

Les perspectives d’inflation sur un an ont augmenté à 5,1 %, le plus haut niveau depuis juillet, tandis que l’indicateur à cinq ans est passé à 3 %, le plus haut depuis juin. Ces lectures sont restées dans une fourchette étroite pendant la majeure partie de l’année, commençant 2022 respectivement à 4,9% et 3,1%.

Mais ceux-ci sont élevés en termes historiques et surviennent alors que la Fed a augmenté son taux d’intérêt de référence de 3,75 points de pourcentage depuis mars. L’enquête de vendredi montre que les consommateurs, dont les dépenses représentent 68% du PIB américain, se méfient à l’approche de la saison charnière des achats des Fêtes.

“Les consommateurs ont réussi à garder la tête hors de l’eau plus tôt cette année lorsque les prix de l’essence atteignaient des sommets bien au-dessus de 5 dollars le gallon”, a écrit Paul Ashworth, économiste en chef pour l’Amérique du Nord chez Capital Economics. “Mais il leur sera plus difficile d’ignorer les taux d’intérêt élevés étant donné que le taux d’épargne des ménages est déjà à un niveau anormalement bas.”

L’indice du sentiment a atteint son plus bas historique en juin alors que les inquiétudes s’accélèrent quant au fait que les États-Unis étaient déjà en récession ou se dirigeaient vers une récession. Le PIB a augmenté à un rythme annualisé de 2,6 % au troisième trimestre, contribuant à apaiser une certaine anxiété face à une contraction après que les deux premiers trimestres aient enregistré des lectures négatives, mais de nombreux économistes s’attendent toujours à ce que les États-Unis entrent en récession en 2023.