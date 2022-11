La confiance des consommateurs est proche de son plus bas depuis une décennie, et cela pourrait être un problème pour Biden

Le président américain Joe Biden prend la parole lors d’un rassemblement du DNC à Miami Gardens, en Floride, aux États-Unis, le mardi 1er novembre 2022. Eva Marie Uzcategui | Bloomberg | Getty Images

L’inquiétude suscitée par le coût de la vie et l’orientation de l’économie pourrait s’avérer coûteuse pour le président Joe Biden et ses collègues démocrates lors des élections de mardi. Des enquêtes récentes montrent que la confiance des consommateurs n’a augmenté que modestement et reste bien en deçà de ce qu’elle était il y a un an, lorsque les inquiétudes liées à l’inflation ont commencé à saisir les décideurs politiques, les acheteurs et les dirigeants d’entreprise. UN rapport publié vendredi décrit le problème pour le parti au pouvoir actuel de Washington. L’Université du Michigan, qui publie chaque mois une enquête de confiance étroitement surveillée, a demandé aux répondants à qui ils faisaient le plus confiance en matière d’économie et ce qui serait mieux pour leurs finances personnelles. Résultat : majoritairement républicain. L’enquête auprès de 1 201 répondants a vu les républicains avec un avantage de 37% à 21% sur la question de savoir quel parti est le meilleur pour l’économie. Bien que cela ait laissé une large bande – 37% – de consommateurs qui ne pensent pas que cela fasse une différence, la disparité de ceux qui ont une préférence est énorme. (L’enquête n’a pas distingué si les répondants étaient des électeurs probables.)

En fait, parmi toutes les démographies, la seule en faveur des démocrates était le groupe du parti unique. Qu’il s’agisse de l’âge, du revenu du ménage ou de l’éducation, tous les autres groupes étaient favorables au GOP. Sur le sentiment général, l’enquête du Michigan a révélé une lecture de 59,9 pour octobre, 2,2 % de mieux qu’en septembre mais 16,5 % de moins qu’à la même période il y a un an. La lecture est juste à côté de son plus bas historique en juin 2022 et se rapproche de son plus bas niveau en plus de 11 ans, selon des données qui remontent à 1978. “C’est un énorme problème” pour les démocrates, a déclaré Greg Valliere, stratège en chef de la politique américaine chez AGF Investments, spécialisé dans l’impact de la politique sur les marchés financiers. “Ils ont vu suffisamment de preuves depuis la fête du Travail montrant à quel point l’économie éclipse tous les autres problèmes, mais ils n’ont rien fait à ce sujet. Ils n’ont pas dit la bonne chose, ils n’ont pas montré assez d’empathie. Pour moi, ce était une performance vraiment désolée.” Valliere pense que le problème pourrait devenir si important que Biden devra peut-être annoncer bientôt qu’il ne sollicitera pas un second mandat en 2024. “Je pense que les démocrates ont beaucoup de problèmes en ce moment”, a-t-il ajouté.

La confiance des consommateurs a également atteint un niveau historiquement bas en matière de logement, avec seulement 16 % des répondants déclarant qu’ils pensent que le moment est venu d’acheter, selon une enquête de Fannie Mae qui remonte à 2011. Ces types de lectures n’augurent rien de bon pour le parti au pouvoir. L’ancien président Donald Trump a perdu sa candidature à la réélection en 2020 lorsque le sondage du Michigan était juste au-dessus de son creux pandémique précoce. À l’inverse, Barack Obama a été réélu en 2012 alors que l’enquête atteignait son plus haut niveau en cinq ans. George W. Bush a remporté sa candidature pour un second mandat en 2004 alors que le sentiment était médiocre, mais Bill Clinton a triomphé en 1996 lorsque la jauge du Michigan était à son plus haut niveau en 10 ans. Quant au contrôle du Congrès, lors des élections de mi-mandat de 2010, lorsque l’administration Obama-Biden a perdu 63 sièges à la Chambre, la plus grande déroute depuis 1948, la lecture était de 71,6. C’était à peine mieux que l’année précédente, lorsque l’économie sortait encore de la crise financière. Aujourd’hui, le public est particulièrement anxieux face à l’inflation.

Après avoir décliné pendant deux mois consécutifs, Perspectives d’inflation sur un an d’octobre s’est établi à 5%, en hausse de 0,3 point de pourcentage par rapport à septembre et le plus haut niveau depuis juillet. Les perspectives sur cinq ans ont également augmenté, jusqu’à 2,9 %, et sont à égalité au plus haut niveau depuis juin. L’enquête de l’Université du Michigan a également révélé que les répondants avaient plus confiance dans les républicains en ce qui concerne le sort de leurs finances personnelles. Le GOP détenait une avance de 15 points contre les démocrates dans cette catégorie, dont un avantage de 19 points parmi les indépendants. L’enquête a montré que les républicains s’attendaient à ce que les républicains l’emportent lors des élections de mardi et reprennent le contrôle du Congrès aux démocrates.