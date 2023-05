La confiance des consommateurs est en hausse alors que les banques se préparent aux défauts de paiement. Que se passe-t-il?

C’est une règle malheureuse que de mauvaises choses arrivent aussi aux personnes optimistes.

Alors que les nouveaux chiffres sur la confiance des consommateurs du Conference Board du Canada montrent « une séquence de trois mois » d’optimisme croissant, les inquiétudes des banques commerciales, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et la Banque du Canada, semblent dire « non si rapide. »

Pour les Canadiens qui essaient de comprendre une série de gros titres effrayants, la question difficile est de savoir si les avertissements de turbulences économiques potentielles sont un signal pour prendre la position de crash ou si nous devons faire confiance à nos compagnons de voyage qui semblent prendre les indicateurs inquiétants avec un grain de sel.

Les avertissements viennent épais et rapides

Les sombres avertissements se sont multipliés et rapidement. Mercredi, les dernières arrivées à la fête de la misère étaient les banques commerciales canadiennes. BMO et la Banque Scotia ont été les premières à mettre de côté, ce qui sera probablement une tendance de toutes les banques canadiennes, à mettre de côté des centaines de millions de dollars supplémentaires – plus d’un milliard pour BMO – pour couvrir les prêts que les emprunteurs ne peuvent pas se permettre de rembourser intégralement.

Bien que ces chiffres soient importants, ils ne sont pas aussi importants qu’ils le seraient si le contribuable ne couvrait pas les pertes par défaut de paiement hypothécaire. Cette semaine, cependant, l’agence gouvernementale qui doit payer si les prêts hypothécaires tournent mal a eu ses propres avertissements.

« Nous voyons des signes avant-coureurs indiquant que de plus en plus de consommateurs connaissent des difficultés financières », a déclaré l’économiste en chef adjoint de la SCHL, Aled ab Iorwerth, dans une sortie mardi.

REGARDER | Les emprunts hypothécaires qui pourraient encore ronger l’économie :

Les Canadiens sont trop endettés, selon la SCHL L’agence canadienne du logement, la SCHL, prévient que l’endettement élevé des ménages pourrait mettre les familles et l’ensemble de l’économie en danger. La dette des ménages canadiens est plus élevée que celle de tout autre pays du G7.

La dette des consommateurs au Canada a grimpé à plus de 100 % du produit intérieur brut. Cela contraste avec des pays similaires, dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, où après avoir atteint un sommet, les emprunts ont commencé à baisser en pourcentage du PIB.

Dans le passé, les Canadiens remboursaient leurs prêts de manière fiable, en particulier les hypothèques qui représentent une si grande partie de nos emprunts. Mais comme le conseiller financier et auteur de longue date Hilliard Macbeth l’a averti dans le passé, cette fois pourrait être différente.

Il y a des signes ab Iorwerth et la SCHL pourrait adopter une perspective similaire. Bien que les niveaux d’endettement actuels ne soient pas nécessairement dangereux à eux seuls, ab Iorwerth a déclaré que la hausse des taux d’intérêt et le risque d’un ralentissement menant au chômage pourraient causer de graves dommages à l’économie canadienne.

La dette demeure même après la disparition des emplois

« Le fardeau du service de la dette ne disparaît pas lorsque les gens perdent leur emploi; le fardeau continue jusqu’à ce que la dette soit remboursée », a déclaré ab Iorwerth. « Et lorsque de nombreux ménages dans une économie sont lourdement endettés, la situation peut rapidement se détériorer. »

C’était également le message de la revue annuelle du système financier (RSF) de la Banque du Canada publiée la semaine dernière.

Une enseigne à vendre est photographiée à Auckland, en Nouvelle-Zélande, pendant leur boom immobilier qui a été comparé à celui du Canada. Mais les emprunts canadiens ont continué d’augmenter en pourcentage du PIB, alors qu’ils ont diminué dans des pays comparables. (Fiona Goodall/Getty Images) Comme les années précédentes, la sous-gouverneure principale Carolyn Rogers a ajouté la condition que « le FSR n’est pas une prévision ». Mais cette condition elle-même mérite un addendum – dans le passé, de sombres non-prévisions ont été très proches de la marque.

Il y a un an, la banque a averti que la hausse des intérêts nuirait à la fortune de ceux qui achetaient des maisons lorsque les taux d’intérêt étaient bas et les prix élevés. Dans le FSR précédent, la banque avait averti que les Canadiens accumulaient trop de dettes hypothécaires.

Parmi les avertissements de cette année, on craint que les banques ne soient confrontées à une pénurie de réserves de liquidités si la demande de monnaie dépassait les sources conventionnelles, y compris les liquidités que les Canadiens détiennent en dépôt. Le problème pourrait être aggravé par une pénurie mondiale d’argent, ce qui signifie que les banques pourraient devoir restreindre les prêts, même en cas d’urgence.

« Si les tensions mondiales devaient revenir et persister, les coûts de financement des banques pourraient augmenter au-delà des niveaux plus élevés prévus par une politique monétaire plus stricte », a déclaré Rogers.

Souhaiter des taux d’intérêt plus bas

Alors que les banquiers centraux insistent sur le fait qu’il n’est pas prévu de réduire les taux d’intérêt, un choc sur les coûts de financement est le genre de situation drastique où cela pourrait se produire.

« Jusqu’à présent, les ménages résistent malgré la forte hausse des taux d’intérêt », a déclaré le sous-gouverneur de la Banque du Canada aux journalistes la semaine dernière. « Cependant, dans une récession grave et prolongée, les défauts de paiement hypothécaires pourraient augmenter, entraînant des pertes de crédit pour les prêteurs. »

Même si la plupart des Canadiens n’ont pas écouté les terribles avertissements, les banques ont manifestement écouté. Les provisions pour pertes sur prêts, bien qu’elles réduisent les bénéfices et laissent moins de liquidités pour les prêts, stimulent l’économie à plus long terme car elles rendent les banques plus sûres. Mettre de côté de l’argent pour les défauts de paiement à l’avance, même si les fonds ne sont jamais nécessaires, signifie que les banques entreraient dans n’importe quelle crise prémunies.

Alors, pourquoi, au milieu de tous les avertissements, la confiance des consommateurs est-elle en hausse, j’ai demandé à Walter Bolduc, le prévisionniste économique qui a compilé Rapport du Conference Boardlors d’un entretien téléphonique mercredi.

Bolduc a déclaré que la raison de l’augmentation de la confiance pourrait être en partie saisonnière, mais il l’a également attribuée à la pause dans la hausse des taux d’intérêt de la Banque du Canada.

« Vous avez peut-être eu des gens qui s’attendaient à [a rise in rates] », a déclaré Bolduc. « Et puis, avec la Banque du Canada maintenant les taux stables, ils ont peut-être réévalué la situation. »

Optimisme en berne ?

Mais selon Bolduc, cet optimisme qui a accompagné une nouvelle hausse des prix de l’immobilier pourrait s’estomper une fois que les gens se rendront compte qu’eux aussi seront probablement touchés par la hausse des coûts hypothécaires. Il a dit que les incendies de forêt en Alberta pourraient également nuire à la confiance.

La banque centrale a averti la semaine dernière que la moitié de tous les détenteurs d’hypothèques verront leurs versements hypothécaires augmenter d’ici la fin de 2023 ; d’autres en ressentiront les effets lors de leur renouvellement dans les années à venir. La banque a également averti que les taux pourraient devoir rester plus élevés plus longtemps jusqu’à ce que l’inflation soit vaincue.

REGARDER | Comment ces Canadiens font face au coût de la vie élevé : Comment ces Canadiens font face au coût de la vie élevé CBC News a parlé à plusieurs personnes du centre-ville de Toronto des défis financiers auxquels elles sont confrontées, notamment le logement, la nourriture et la garde d’enfants, et ce qu’elles font pour réduire les dépenses.

Bolduc prévoit un « effet boule de neige » potentiel alors que les gens dépensent un peu moins, créant un ralentissement plus large de l’activité économique.

« Nous pourrions avoir des ménages qui sont complètement incapables de faire face à ces coûts plus élevés et qui doivent peut-être faire défaut sur leurs hypothèques », a-t-il déclaré.

Alors que les récessions post-COVID ont été prédites à plusieurs reprises et ne sont jamais arrivées, Bolduc a déclaré que presque tout le monde s’y attendait un jour. La question la plus difficile à répondre est de savoir quand cela pourrait arriver.

Certains ont dit que le Canada assiste déjà à « une récession par habitant« , où une augmentation de la population signifie que tout le monde reçoit un peu moins du PIB existant. Mais le fait est, comme l’a dit la Banque du Canada, dans une économie de plus en plus riche et de plus pauvre, ceux qui sont au bas de l’échelle empirent la situation.

« Nous pouvons parler de moyennes, mais ces moyennes cachent des extrêmes », a déclaré Rogers la semaine dernière.