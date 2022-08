La confiance des consommateurs dans le marché du logement au plus bas depuis plus d’une décennie

“Les taux hypothécaires défavorables sont de plus en plus cités par les consommateurs comme l’une des principales raisons de la perception croissante que c’est un mauvais moment pour acheter, ainsi que vendre, une maison”, a écrit Doug Duncan, vice-président senior et économiste en chef de Fannie Mae, dans un Libération.

L’indice du sentiment d’achat d’une maison de Fannie Mae se compose de six éléments : les conditions d’achat, les conditions de vente, les perspectives du prix des maisons, les perspectives des taux hypothécaires, les craintes de perte d’emploi et l’évolution du revenu des ménages. Dans l’ensemble, l’indice a chuté de deux points en juillet à 62,8. C’est une baisse de 13 points par rapport à l’année précédente. Il a atteint un sommet historique de 93,7 à l’été 2019, avant la pandémie.

La confiance des consommateurs dans le marché du logement a chuté à son plus bas niveau depuis 2011, les acheteurs et les vendeurs potentiels étant devenus plus pessimistes, selon une enquête mensuelle publiée lundi par Fannie Mae.

Le taux moyen des prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans a commencé cette année autour de 3 %, puis a commencé à augmenter régulièrement, franchissant brièvement la ligne des 6 % en juin, selon Mortgage News Daily. Il a légèrement reculé depuis mais se situe toujours dans la fourchette médiane de 5 %.

Seulement 6 % des personnes interrogées pensent que les taux hypothécaires vont baisser, tandis que 67 % ont déclaré s’attendre à ce que les taux augmentent encore.

Les ventes de maisons neuves et existantes ont fortement chuté au cours des derniers mois, alors que l’abordabilité s’affaiblit et que les consommateurs s’inquiètent de l’inflation et de l’économie en général.

De grosses pertes sur le marché boursier ont également entraîné une baisse de la demande de maisons haut de gamme. Une offre plus importante arrive sur le marché, ce qui aide un peu, mais les stocks sont toujours bien en deçà des normes historiques, en particulier au niveau d’entrée.

“Avec le ralentissement de la croissance des prix des maisons, et qui devrait encore ralentir, nous pensons que la réaction des consommateurs aux conditions actuelles du logement sera probablement de plus en plus mitigée : certains propriétaires pourraient choisir d’inscrire leur maison plus tôt pour profiter des prix élevés perçus, tandis que certains acheteurs potentiels pourraient choisissent de reporter leur décision d’achat en pensant que les prix des maisons pourraient chuter », a ajouté Duncan.