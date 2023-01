La confiance des consommateurs dans le logement augmente alors que les prix baissent

Les taux hypothécaires sont encore le double de ce qu’ils étaient il y a un an, mais les prix des maisons baissent depuis juin, ce qui permet enfin aux consommateurs de se sentir mieux face à ce qui avait été un marché du logement en surchauffe et hautement concurrentiel.

Un indice mensuel du sentiment de logement de Fannie Mae a montré que le sentiment s’améliorait de novembre à décembre. L’indice est toujours inférieur à ce qu’il était il y a un an et juste légèrement en dessous de son niveau record d’octobre et de novembre.

La part des personnes interrogées affirmant que le moment est venu d’acheter une maison était encore faible, à seulement 21 %, mais elle était en hausse par rapport aux 16 % d’octobre. La part disant maintenant est un mauvais moment a diminué.

En ce qui concerne la vente, cependant, le sentiment a continué de baisser. La part des personnes interrogées affirmant que le moment est venu de vendre est passée de 54 % à 51 %, tandis que la part des répondants affirmant que le moment est mal choisi pour vendre a augmenté.

De plus en plus de consommateurs croient maintenant que les prix des maisons chuteront au cours des 12 prochains mois, et ils sont également plus nombreux à dire qu’ils croient que les taux hypothécaires vont baisser.

Les prix en novembre, la mesure la plus récente, étaient inférieurs de 2,5 % au pic du printemps 2022, selon CoreLogic. Ils étaient encore supérieurs de plus de 8 % d’une année à l’autre, mais cette comparaison annuelle est maintenant la moitié de ce qu’elle était en juin.

Le taux moyen du populaire prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans a atteint un sommet récent de 7,37 % en octobre, mais est ensuite retombé dans la fourchette moyenne de 6 % tout au long de novembre et en décembre. Vendredi dernier, il était tombé à 6,2%, selon Mortgage News Daily.

“Alors que nous entrons en 2023, nous nous attendons à ce que l’abordabilité reste le principal défi pour les acheteurs potentiels, car même de petites baisses des taux et des prix des maisons – du point de vue de l’acheteur – peuvent ne pas produire un pouvoir d’achat suffisant”, a déclaré Doug Duncan, senior de Fannie Mae. vice-président et économiste en chef, dans un communiqué. “Dans le même temps, les propriétaires existants peuvent continuer d’attendre pour inscrire leurs propriétés, car beaucoup ont déjà bloqué des taux hypothécaires plus bas, créant une incitation minimale à vendre et à acheter à nouveau jusqu’à ce que les taux soient plus favorables.”

Cette tension continuera de faire baisser les ventes de maisons dans les mois à venir, a déclaré Duncan.

Ajoutant à la confiance dans le logement, la part des consommateurs qui ont déclaré craindre de perdre leur emploi au cours des 12 prochains mois est passée de 21 % à 17 %. Cependant, ils sont moins nombreux à déclarer que le revenu de leur ménage est nettement supérieur à ce qu’il était il y a un an.

Alors que le marché du logement est maintenant dans sa saison hivernale historiquement lente, certains agents signalent que l’activité est “gelée”. Les ventes de maisons en attente, qui représentent des contrats signés sur des maisons existantes, ont chuté plus que prévu en novembre, ce qui suggère que les ventes conclues en janvier seront également inférieures.

Les vendeurs qui bravent le froid immobilier offrent plus de concessions : environ 42 % des vendeurs l’ont fait au quatrième trimestre, la part la plus élevée de ces dernières années, selon Redfin, une agence immobilière. Cela représente une augmentation par rapport à un peu plus de 30 % au trimestre précédent et au quatrième trimestre 2021, et est supérieur au précédent sommet de 40,8 %, atteint au cours des trois mois se terminant en juillet 2020, au début de la pandémie de Covid.