La confiance des consommateurs dans le logement atteint un nouveau creux, selon Fannie Mae

La hausse des taux hypothécaires, les prix élevés des maisons et l’incertitude dans l’économie globale rendent les Américains plus pessimistes quant à l’état du marché du logement.

En octobre, seulement 16 % des consommateurs ont déclaré qu’ils pensaient que c’était le bon moment pour acheter une maison, selon une enquête mensuelle de Fannie Mae. Il s’agit de la part la plus faible depuis le début de l’enquête en 2011. La part des répondants qui pensent que le moment est venu de vendre une maison a également chuté de 59 % à 51 %.

L’enquête de Fannie Mae ne porte pas seulement sur l’achat et la vente, mais teste le sentiment sur les prix des maisons, les taux hypothécaires et le marché du travail. Il les combine tous en un seul chiffre, qui a également chuté pour le huitième mois consécutif et se situe maintenant à un nouveau plus bas.

Une proportion plus élevée de consommateurs, 37 %, ont déclaré s’attendre à une baisse des prix des maisons au cours des douze prochains mois. Cela se compare à 35% en septembre. Plus croient également que les taux hypothécaires vont augmenter.

La hausse rapide des taux d’intérêt est ce qui a chamboulé le marché de l’habitation au début de l’été. Le taux moyen du populaire prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans a commencé l’année près d’un creux record, autour de 3 %. En juin, il a dépassé 6 %, et il est maintenant juste au-dessus de 7 %, selon Mortgage News Daily.

“Alors que les contraintes d’abordabilité continues réduisent la demande des acheteurs et que les propriétaires deviennent réticents à vendre à des prix potentiellement réduits, nous nous attendons à ce que les ventes de maisons ralentissent encore plus dans les mois à venir, conformément à nos prévisions”, a écrit Doug Duncan, économiste en chef de Fannie Mae dans un communiqué. .

Les prix des maisons ont de nouveau chuté en septembre, selon Black Knight, mais à un rythme mensuel plus lent qu’en juillet et août. Les prix sont maintenant en baisse de 2,6 % depuis juin, la première baisse de 3 mois depuis 2018, lorsque les taux d’intérêt ont également augmenté. Il s’agit de la pire période de 3 mois pour les prix des maisons depuis le début de 2009. Les prix, cependant, étaient encore 10,7 % plus élevés en septembre qu’au même mois l’an dernier.