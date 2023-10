La confiance dans les finances personnelles au cours des 12 prochains mois a chuté de six points à moins huit, bien qu’elle reste 26 points plus élevée qu’à la même période de l’année dernière, tandis que les attentes concernant la situation économique générale pour l’année à venir ont chuté de huit points à moins 32 – 29 points. supérieur à celui d’octobre dernier.

il y a 17 mois 01h38 HAE Introduction : la confiance des consommateurs britanniques s’effondre alors que l’inflation frappe les ménages

Bonjour et bienvenue dans notre couverture continue des affaires, du marché financier et de l’économie mondiale.

La confiance des consommateurs britanniques a chuté ce mois-ci, les ménages étant de plus en plus nerveux quant aux perspectives concernant leurs finances personnelles et l’économie dans son ensemble.

La dernière mesure de l’optimisme des consommateurs de GfK est tombé à son plus bas niveau sur trois mois à -30 en octobre, contre -21 en septembre.

Joe Statondirecteur de la stratégie client chez GfKaffirme que la confiance a chuté parce que de nombreux ménages ont du mal à faire face à leurs factures, telles que les remboursements hypothécaires et les loyers.

« Cette forte baisse souligne que la crise du coût de la vie et le simple fait de ne pas avoir assez d’argent pour joindre les deux bouts exercent toujours une pression aiguë sur de nombreux consommateurs. »

Staton ajoute qu’il existe un « malaise croissant » parmi les consommateurs, citant le…

« des vents contraires féroces pour faire face aux coûts de plus en plus élevés liés au chauffage de nos maisons, au remplissage de nos réservoirs d’essence, à la hausse des taux hypothécaires et de location, au ralentissement du marché de l’emploi et maintenant aux incertitudes posées par le conflit au Moyen-Orient ».

🇫🇷 La confiance des consommateurs britanniques enregistre sa plus forte baisse depuis le début de Covid – Bloomberghttps://t.co/ctYNyUlNNd pic.twitter.com/aIIjQqM47c —Christophe Barraud🛢🐳 (@C_Barraud) 20 octobre 2023

Michael Hewsonanalyste de marché en chef chez CMC Markets, déclare :

L’effet retardé de la hausse des taux hypothécaires, ainsi que la hausse des prix à la pompe ainsi que les événements horribles au Moyen-Orient ont ébranlé le sentiment.

Les données publiées plus tôt cette semaine ont montré que l’inflation britannique n’avait pas diminué comme prévu le mois dernier, tandis que les salaires augmentaient plus rapidement que les prix après deux ans de compression.

À venir également aujourd’hui

Les derniers chiffres des ventes au détail au Royaume-Uni, attendus à 7 heures du matin, donneront un autre aperçu des dépenses de consommation.

Les craintes d’inflation affectent également la confiance du marché, les investisseurs craignant que les banques centrales maintiennent plus longtemps la pression sur les taux d’intérêt plus élevés.

Hier, le principal banquier central américain, Jerome Powell, a averti que l’inflation américaine était « encore trop élevée », mais a également semblé laisser entendre que la Réserve fédérale pourrait à nouveau laisser les taux d’intérêt inchangés le mois prochain.

Des militants pour le climat forcent le président de la Fed, Jerome Powell, à quitter la scène à New York En savoir plus

L’agenda

7h00 BST : finances publiques britanniques pour septembre

7h00 BST : ventes au détail au Royaume-Uni pour septembre

13h30 BST : ventes au détail canadiennes pour septembre

14h00 BST : Patrick Harker, président de la Federal Reserve Bank de Philadelphie, prononce un discours