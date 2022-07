La confiance des Américains dans les médias atteint un niveau record selon un sondage

Seul un sur six fait confiance aux journaux et aux tarifs télévisés encore pires, selon une nouvelle enquête Gallup

Un Américain sur six fait confiance aux journaux et seulement un sur dix fait confiance à la télévision, selon un récent sondage Gallup. Ce sont les chiffres les plus bas depuis 1973 et 1993, respectivement, avec une baisse drastique au cours de la dernière année. Il existe également un écart grandissant dans la confiance des médias entre les démocrates et le reste du pays.

Seuls 16 % des répondants ont déclaré avoir une grande ou une grande confiance dans les journaux, tandis que 43 % ont déclaré avoir “très peu” confiance dans la presse. C’est la première fois que ce nombre passe en dessous de 20 % depuis 1973, lorsque Gallup a commencé à suivre les données.

Les choses semblaient encore pires pour la télévision, avec seulement 11 % – le pourcentage le plus bas enregistré depuis 1993 – ayant une grande confiance dans les informations télévisées, contre 49 % avec “très peu” confiance.

La confiance globale dans les journaux et les informations télévisées a considérablement diminué depuis 2021, de cinq points de pourcentage dans les deux cas. Alors que la tendance a été uniforme dans toutes les convictions politiques, le sondage a révélé des écarts considérables.

Lire la suite La confiance dans les médias en chute libre dans le monde entier – Reuters

Malgré une perte de trois points, 35 % des démocrates font toujours confiance aux journaux, contre seulement 5 % des républicains et 12 % des indépendants. La confiance des démocrates dans les informations télévisées a chuté de six points de pourcentage à 20 %, tandis que les indépendants ont chuté de cinq points à seulement 8 %. Pendant ce temps, les républicains ont en fait commencé à faire confiance aux informations télévisées un peu plus qu’en 2021, passant de 6% à 8%.

La baisse globale de la confiance dans les médias faisait partie d’une tendance avec la plupart des grandes institutions américaines, a constaté Gallup.

“Les Américains sont moins confiants dans les grandes institutions américaines qu’ils ne l’étaient il y a un an, avec des baisses significatives pour 11 des 16 institutions testées et aucune amélioration pour aucune”, Gallup a déclaré, commentant le résultat de l’enquête. Il a impliqué 1 015 participants, interrogés entre le 1er et le 20 juin.

La confiance dans la Cour suprême des États-Unis a baissé de 11 points dans l’ensemble, passant de 31 % à 13 % chez les démocrates et de 40 % à 25 % chez les indépendants à la suite de décisions controversées sur l’avortement et le droit aux armes à feu, tout en ne gagnant que 3 % chez les républicains.

La confiance dans l’armée est en baisse de 10 points chez les républicains et en hausse de 4 points chez les démocrates. Les Américains de toutes les allégeances politiques ont perdu confiance dans la police, avec une perte prononcée de 11 points chez les républicains.

La perte de confiance dans la Maison Blanche sous le président Joe Biden a cependant semblé unifier le pays. Alors que la confiance des républicains dans la présidence a baissé de dix points à seulement 2%, elle s’est effondrée chez les indépendants (de 31% à seulement 18%) et était en chute libre chez les collègues démocrates de Biden, passant de 69% en 2021 à seulement 51% aujourd’hui. .