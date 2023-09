La confiance des Américains dans le changement climatique augmente de 10 points après un été chaud (sondage)

Près des deux tiers des personnes interrogées imputent le changement climatique à la saison des conditions météorologiques extrêmes.

Près des deux tiers des Américains qui déclarent avoir fait face à «conditions météorologiques extrêmes» Nous pensons désormais que le changement climatique d’origine humaine est responsable, selon un sondage publié lundi par Associated Press et NORC. Les résultats montrent une augmentation de 10 points de ces croyances depuis avril.

Alors que seulement 54 % des personnes interrogées lors d’un sondage similaire réalisé en avril imputaient au changement climatique anthropique les événements météorologiques extrêmes qu’ils avaient vécus ces dernières années, ce chiffre était passé à 64 % lorsque l’AP a mené une enquête en septembre. L’été intermédiaire – de juin à août – a été le plus chaud jamais mesuré dans l’hémisphère nord, selon l’Organisation météorologique mondiale.

La part des Américains ayant connu au moins un événement météorologique extrême (défini comme une sécheresse, une chaleur extrême, de violentes tempêtes, des incendies de forêt, des inondations et/ou des tornades) a également augmenté au cours de l’été, passant de 79 % en avril à 87 % en septembre. En septembre, 74 % d’entre eux ont déclaré avoir connu une chaleur extrême au cours des cinq dernières années, contre seulement 55 % en avril.

En plus de la vague de chaleur record, cet été, des incendies au Canada ont recouvert une grande partie de son voisin du sud d’une épaisse fumée orange nauséabonde pendant des jours consécutifs. Il s’agit également de la pire saison d’incendies de forêt jamais enregistrée dans le pays. Six personnes interrogées sur dix ont déclaré que la fumée des incendies de forêt – qui a temporairement propulsé des villes comme New York et Détroit en tête de la liste mondiale des dangers pour la qualité de l’air – les avait eu un impact assez ou très important.

Alors que 74 % des Américains pensent que le climat de la Terre est en train de changer, 61 % d’entre eux affirment que ce changement est dû à l’activité humaine, tandis que 10 % estiment que c’est naturel et 29 % blâment à parts égales les humains et la nature, selon le sondage.

La fracture était la plus prononcée entre les partis politiques, avec 93 % des démocrates auto-identifiés qui ont déclaré avoir subi des conditions météorologiques extrêmes l’attribuant au changement climatique, contre 48 % des républicains.

Alors que la moitié des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient devenues plus préoccupées par le changement climatique au cours de l’année dernière, ce groupe était fortement majoritaire en faveur des démocrates, avec 74 % des membres du parti auto-identifiés exprimant une inquiétude accrue, contre seulement 27 % des républicains. Les Américains de plus de 60 ans étaient également plus susceptibles de faire état d’une inquiétude accrue face au phénomène.

L’enquête a révélé que l’expérience des événements météorologiques extrêmes a bien plus d’influence sur les opinions des Américains sur le changement climatique que la science – et tout aussi influente que les forces combinées des dirigeants politiques, de la couverture médiatique et des groupes de défense. Quelque 52 % des personnes interrogées ont admis avoir été influencées par le récent chaos météorologique, tandis que 10 % seulement ont déclaré qu’elles tenaient compte des déclarations des politiciens sur la question.