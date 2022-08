La confiance de Main Street atteint son plus bas niveau historique, croyant que la récession est là

La confiance des petites entreprises a atteint un creux historique, la majorité de Main Street s’attendant à une inflation galopante et à une Réserve fédérale incapable d’organiser un atterrissage en douceur de l’économie.

En fait, la majorité des propriétaires de petites entreprises (57 %) qui participent au Enquête CNBC/SurveyMonkey auprès des petites entreprises pour le troisième trimestre 2022 pensent que la récession a déjà commencé, tandis qu’un autre 14 % prévoient une récession avant la fin de l’année.

Le sondage en ligne CNBC/SurveyMonkey a été réalisé du 25 au 31 juillet 2022 auprès d’un échantillon national de 2 557 propriétaires de petites entreprises auto-identifiés.

Le pessimisme sur Main Street est plus répandu que dans la population générale, selon l’enquête, qui comprenait un sondage complémentaire auprès de près de 12 000 propriétaires non commerciaux. Parmi ce groupe, 45 % pensent que l’économie américaine est entrée en récession.

Plus des trois quarts (77 %) des propriétaires de petites entreprises interrogés s’attendent à ce que les prix continuent d’augmenter. Et tandis que de nombreuses grandes entreprises continuent de répercuter les augmentations de prix sur les clients et de déclarer des bénéfices substantiels, seulement 13 % des petites entreprises ont déclaré que le moment était venu d’augmenter les prix.

Alors que l’inflation des coûts des intrants, des prix de l’énergie et de la main-d’œuvre a été une préoccupation majeure pour les propriétaires de petites entreprises tout au long de l’année, sa domination dans l’esprit des entrepreneurs continue de grimper. Selon l’enquête du troisième trimestre, 43 % des propriétaires de petites entreprises déclarent que l’inflation est le plus grand risque pour leur entreprise en ce moment, en hausse par rapport au dernier trimestre, alors qu’elle était de 38 %, et le plus haut que cette lecture ait atteint au cours des quatre derniers trimestres d’enquêtes. .

Seule une minorité de propriétaires de petites entreprises (26 %) font confiance à la Réserve fédérale pour lutter avec succès contre l’inflation – une conclusion qui est cohérente avec les résultats de l’enquête du T2.

La Fed a continué à faire du message que l’inflation était sa priorité absolue et que les taux d’intérêt continueraient d’augmenter jusqu’à ce qu’elle maîtrise les prix, mais les hauts dirigeants de la Fed, dont le président Jerome Powell, ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que l’économie était en récession.

“Nous ne sommes pas en récession en ce moment. … Dans une certaine mesure, une récession est aux yeux du spectateur”, a déclaré mercredi à CNBC le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard.

Le PIB a été négatif pendant deux trimestres consécutifs, un indicateur de récession basé sur l’histoire, mais selon certaines mesures, l’économie américaine s’avère résiliente. Alors que les magasins à grande surface ont été durement touchés par le changement de comportement des consommateurs, les niveaux globaux de dépenses de consommation sont toujours élevés. Le marché du travail est solide, le chômage est faible et les dernières données macroéconomiques confortent la conviction que la récession peut être évitée. L’indice ISM des directeurs d’achats non manufacturiers, publié mercredi, a montré un rebond surprise.

Les économistes disent que le sentiment des petites entreprises, similaire au sentiment des consommateurs, a tendance à être réactif plutôt que basé sur des prévisions à plus long terme, et cela peut entraîner des changements de sentiment plus marqués et à court terme. La vision actuelle de la récession sur Main Street, telle que capturée par le Small Business Survey, diffère considérablement de la vision de la Fed. Mais dans les détails qui composent l’indice de confiance de base, il y a un reflet plus général du ralentissement économique que la Fed tente d’organiser et que les économistes plus optimistes appellent un atterrissage en douceur.

Selon SurveyMonkey, qui mène le sondage pour CNBC, presque tous les composants de l’indice se sont détériorés d’un trimestre à l’autre, mais l’indicateur de confiance qui se profile le plus ce trimestre est une perspective de ventes plus faible sur Main Street. Alors que la Fed tente de calmer la demande dans toute l’économie avec des taux d’intérêt plus élevés, plus d’un quart (28 %) des propriétaires de petites entreprises s’attendent à ce que leurs revenus diminuent au cours des 12 prochains mois, contre 21 % au dernier trimestre. Il s’agit du plus grand facteur de basculement de l’indice de confiance global, atteignant un creux historique au troisième trimestre.

Un plus grand nombre de petites entreprises prévoient également de réduire leurs effectifs au cours de la prochaine année, passant de 14 % à 18 % d’un trimestre à l’autre.

Le pourcentage de propriétaires de petites entreprises qui décrivent les conditions commerciales comme bonnes (33 %), a de nouveau diminué, par rapport à 36 % au deuxième trimestre 2022. Un peu plus de la moitié (51 %) des propriétaires de petites entreprises déclarent que l’économie est « mauvaise », contre 44 % % dernier quart.