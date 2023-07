La confiance de l’hôpital de Leeds s’excuse après la mort du rappeur MF Doom Dumile Daniel Thompson sous ses soins

Une fiducie du NHS a présenté ses excuses pour les soins de qualité inférieure prodigués à MF Doom, une icône du rap underground décédée à l’âge de 49 ans alors qu’elle était hospitalisée.

L’artiste à l’origine de chansons telles que Accordion et That’s That, dont le vrai nom était Dumile Daniel Thompson, est décédé en octobre 2020 en raison d’un manque d’oxygène dans son cerveau après une réaction à un médicament prescrit pour la tension artérielle.

Le rappeur né à Londres, l’un des MC et producteurs les plus distinctifs du hip-hop, qui faisait partie du duo hip-hop américain Madvillain aux côtés de Madlib, est décédé à l’hôpital St James de Leeds.

Lors d’une enquête sur sa mort, la fiducie NHS des hôpitaux universitaires de Leeds, qui gère St James’s, a reconnu qu’il y avait eu des « opportunités manquées » pendant son traitement pour l’œdème de Quincke, qui est un gonflement soudain souvent causé par une réaction allergique.

La gorge, la langue et les lèvres de Thompson ont enflé après qu’on lui ait prescrit des médicaments pour contrôler sa tension artérielle, a rapporté le site Web Leeds Live.

Le musicien, qui souffrait de plusieurs problèmes de santé, notamment une insuffisance rénale, un diabète de type 2, une insuffisance cardiaque et une hépatite B, a subi une dialyse rénale à Leeds en juillet 2020.

L’enquête a appris qu’il s’était inscrit auprès d’un nouveau médecin généraliste dans la ville et que les médecins n’avaient pas pu accéder à ses notes médicales précédentes en raison de préoccupations concernant la protection des données.

Le 23 octobre 2020, Thompson a eu des problèmes respiratoires après avoir pris de nouveaux médicaments et s’est rendu au service A&E de l’hôpital St James où il a reçu de l’adrénaline, des stéroïdes et de l’oxygène.

Son état a semblé s’améliorer mais s’est soudainement détérioré et il s’est effondré. Thompson, qui avait six enfants, a été mis sous ventilateur et est décédé le 31 octobre.

La coroner adjointe Janine Wolstenholme a déclaré qu’un plan de soins établi à l’hôpital n’était pas suffisamment détaillé et que les médecins avaient reçu une « fausse assurance » sur l’état du musicien alors que sa santé semblait s’améliorer.

Elle a dit que lorsque Thompson a suggéré que le gonflement de sa gorge, de sa langue et de ses lèvres s’aggravait, cela aurait dû déclencher une demande d’examen à l’hôpital, bien qu’il n’ait pas été possible de dire si son effondrement aurait pu être évité.

Wolstenholme a décrit la détérioration de Thompson le 31 octobre 2020 comme rapide et a déclaré qu’il s’agissait d’un « événement rare ». Elle a déclaré que la réaction au médicament était rare, mais qu’elle était plus fréquente chez les fumeurs et les personnes d’origine afro-caribéenne. Thompson a été décrit comme un fumeur modéré.

Le coroner a déclaré que la confiance acceptait que les médecins n’aient pas demandé «l’avis d’un spécialiste» sur l’état du patient à un expert en immunologie.

Elle s’est excusée auprès de l’épouse de Thompson, Jasmine, qui a suivi l’enquête par liaison vidéo depuis les États-Unis, pour le temps qu’il avait fallu pour porter l’affaire devant le tribunal.

Wolstenholme a conclu l’enquête par un verdict narratif qui a abordé un certain nombre de problèmes mis en évidence par l’épouse de Thompson et son équipe juridique.

Par la suite, la fiducie du NHS des hôpitaux universitaires de Leeds a présenté des excuses. Le Dr Hamish McLure, son médecin-chef, a déclaré : « Je voudrais présenter nos sincères condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Daniel en cette période difficile. Je m’excuse que les soins qu’il a reçus n’aient pas été à la hauteur de nos attentes.

« Suite à sa triste mort, nous avons entrepris une enquête sur un incident grave et le rapport a été partagé avec la famille de Daniel. En conséquence, nous avons mis en place un certain nombre d’actions et l’apprentissage plus large de ce qui s’est passé doit être utilisé comme sujet d’enseignement dans un certain nombre de spécialités cliniques différentes. Nous appuyons également la recommandation du coroner pour une orientation et une sensibilisation nationales plus claires dans ce domaine.