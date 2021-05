La confiance dans l’innocuité du vaccin J&J est faible après la pause aux États-Unis, selon l’enquête Kaiser

Une infirmière de l’armée tient un flacon du vaccin Johnson & Johnson sur le site de vaccination COVID-19 soutenu par la FEMA au Valencia State College le premier jour où le site a repris l’offre du vaccin Johnson & Johnson après la levée de la pause ordonnée par la FDA et le CDC en raison de problèmes de caillot sanguin. Paul Hennessy | LightRocket | Getty Images

Moins de la moitié des Américains sont confiants dans l’innocuité du vaccin Johnson & Johnson Covid-19 après son arrêt temporaire aux États-Unis à la suite de rapports sur un problème de coagulation sanguine rare chez certains receveurs, selon un nouveau enquête par la Fondation de la famille Kaiser. Alors que la plupart des gens sont confiants dans les vaccins Covid, en général, seulement 46% des répondants à l’enquête ont déclaré qu’ils étaient au moins assez confiants dans le vaccin J&J, contre 69% qui ont dit la même chose pour les vaccins Pfizer et Moderna. Kaiser a interrogé 2 097 adultes âgés de 18 ans et plus sélectionnés au hasard du 15 avril au 29 avril pour l’étude publiée mercredi. Le 13 avril, la Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention ont demandé aux États de cesser temporairement d’utiliser le vaccin de J & J « par prudence » suite à des rapports de caillots sanguins rares chez six femmes. Un panel des CDC a recommandé aux États-Unis de reprendre l’utilisation du vaccin dix jours plus tard, affirmant que les avantages l’emportaient sur les risques. Les nouvelles de J&J semblent avoir changé d’avis sur la prise de vue.

Un répondant non vacciné sur cinq a déclaré que la nouvelle avait changé d’avis sur le fait de se faire vacciner d’une manière ou d’une autre, bien que les réactions spécifiques aient varié, 7% disant que cela les rendait moins susceptibles de vouloir l’un des trois vaccins Covid, a constaté Kaiser. Un autre 9% ont déclaré que cela les rendait moins susceptibles de vouloir le vaccin J&J, mais que cela ne les avait pas modifiés sur les injections de Pfizer ou Moderna. Néanmoins, la part des répondants qui déclarent avoir reçu une injection a considérablement augmenté par rapport à l’enquête du mois dernier, passant de 32% à 56%. Ce chiffre reflète les données du CDC, qui rapporte qu’environ la même proportion d’adultes américains ont reçu une dose ou plus. « La nouvelle était très répandue et elle a certainement affecté la confiance en J&J, mais il n’est pas clair qu’elle ait eu un impact important sur le fait que les gens se soient fait vacciner ou non », a déclaré le Dr Mollyann Brodie, directrice exécutive de la recherche sur l’opinion publique et les sondages de la fondation. programme. « Cela a confirmé pour les personnes préoccupées par les effets secondaires qu’il y avait des effets secondaires, mais nous savons que l’effet immédiat – au moins en termes de ce que les gens nous ont dit – est très mineur en termes de demande. » Les femmes étaient plus susceptibles que les hommes de dire que les nouvelles de J&J avaient changé d’avis sur le fait de se faire vacciner, selon l’enquête Kaiser, en particulier les femmes hispaniques, dont 18% ont déclaré que cela les rendait moins susceptibles de vouloir un vaccin.

Le moment de la pause Johnson & Johnson coïncide avec un ralentissement général des vaccinations aux États-Unis. Le pays a signalé une moyenne de 2,1 millions de vaccinations par jour au cours de la semaine dernière, selon les données du CDC, contre un sommet de 3,4 millions le 13 avril. Le fait que la baisse nationale des injections quotidiennes se soit produite pendant l’arrêt est plus une coïncidence qu’un effet direct, a déclaré le Dr Rupali Limaye, membre du corps professoral de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Limaye étudie la prise de décision concernant les vaccins et a travaillé avec les services de santé de l’État pendant le déploiement du vaccin. Alors que la pause sur J&J et toute réticence qui en résulte contribue quelque peu au déclin, Limaye a déclaré que le facteur le plus important est que le pays a atteint le point où la plupart des Américains qui veulent un vaccin en ont obtenu un.