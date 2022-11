La confiance dans les politiciens « en chute libre » après une année de chaos à Westminster

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Selon un nouveau sondage, la confiance du public dans les politiciens est entrée en “chute libre” après 18 mois de chaos à Westminster.

La proportion d’électeurs estimant que les parlementaires ne sont « que pour eux-mêmes » a bondi de neuf points de pourcentage pour atteindre 66 % depuis mai 2021.

Seulement 4% des personnes interrogées par YouGov pour le groupe de réflexion IPPR pensaient que les politiciens faisaient de leur mieux pour le pays, tandis que 19% ont déclaré qu’ils accordaient la priorité aux intérêts de leur parti.

Bien que la confiance dans la politique soit en déclin depuis des décennies, le changement de neuf points sur une période de 18 mois représente une accélération marquée.

La période a vu le scandale du Partygate, le désastreux mini-budget et deux Premiers ministres destitués après avoir perdu la confiance de leur propre parti.

À titre de comparaison, il a fallu sept ans pour que la proportion de députés pensant qu’ils se débrouillent seuls augmente de neuf points pour atteindre 57, et 42 ans pour que la précédente baisse de confiance de neuf points se produise.

Les électeurs de tous les horizons politiques étaient unis dans leur méfiance, avec 67% des électeurs restants, 68% des partisans du congé, 64% de ceux qui soutiennent les conservateurs et 69% des travaillistes convenant que les politiciens ne sont que pour eux-mêmes.

Le directeur de recherche de l’IPPR, Harry Quilter-Pinner, a déclaré que la baisse des niveaux de confiance était “profondément inquiétante” car elle est liée à des conséquences néfastes pour la démocratie, notamment une faible participation électorale, la polarisation politique et la montée des groupes populistes.

Et il a déclaré que la faible confiance des électeurs rendait plus difficile la mise en place d’un gouvernement efficace, car les décideurs politiques ont plus de mal à trouver un consensus sur la politique et luttent avec la légitimité dans l’utilisation des pouvoirs de l’État.

“Après une année de chaos qui a vu la saleté et les scandales renverser le gouvernement Johnson, et le mini-budget mal jugé détruisant rapidement le poste de Premier ministre Truss, la confiance dans les politiciens est en chute libre”, a déclaré M. Quilter-Pinner.

« Cela a des conséquences profondément négatives pour notre politique.

« Il n’y a pas de formule magique pour rétablir la confiance dans la politique. Il est facile de le perdre et difficile de le récupérer. Mais ce que nous savons, c’est que le simple fait de changer de Premier ministre ou de parti au pouvoir ne résoudra pas le problème. Nous avons besoin d’une profonde réforme de notre économie et de notre politique.

“Cela signifie déléguer plus de pouvoir aux lieux et aux citoyens, avoir des politiciens plus représentatifs et garantir à tous les citoyens un revenu décent et l’accès à des services publics de haute qualité.”