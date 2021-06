La confiance dans les médias est la plus faible aux États-Unis et l’intérêt pour les nouvelles a diminué depuis que Donald Trump a quitté ses fonctions – sondage – RT USA News

Une nouvelle étude alarmante sur la consommation des médias dans le monde a révélé que la confiance entre les organes de presse et les consommateurs est au plus bas aux États-Unis.

Les Américains se méfient non seulement des médias traditionnels, mais la consommation d’informations a également diminué depuis le départ de Donald Trump, selon le Digital News Report 2021 produit par l’Université d’Oxford et le Reuters Institute for the Study of Journalism.

On leur a demandé s’ils étaient d’accord que « la plupart des nouvelles » on peut faire confiance la majorité du temps, seuls 29 % des répondants américains étaient d’accord tandis que 44 % étaient fortement en désaccord, et 27 % ni d’accord ni en désaccord.

En comparaison, la confiance dans les médias sur l’ensemble des 46 marchés – environ 2 000 participants chacun – étudiés est de 44 %, soit une augmentation par rapport aux 38 % de l’année dernière.





L’étude indique que les réseaux d’information câblés tels que Fox News, CNN et MSNBC alimentent la méfiance par la polarisation sur des sujets politiques.

L’un des plus gros reproches des consommateurs américains aux médias se trouve également être le parti pris, car beaucoup pensent que leurs groupes d’âge et leurs opinions ne sont pas représentés. « équitablement » par les nouvelles.

Ce sentiment est particulièrement répandu à droite, 75 % déclarant que la couverture médiatique de leurs opinions est « injuste » et seulement 16% soutiennent que c’est juste. Seulement 34 % des personnes s’identifiant comme sur le « la gauche » ont le même sentiment que leurs opinions sont représentées, tandis que 51 % disent qu’ils sont équitablement représentés.

Le rapport sur les nouveaux médias montre que l’intérêt pour la consommation d’informations en général diminue également aux États-Unis, principalement pour les clients de droite grâce à l’absence de « Trump bump ». En 2020, par exemple, 74 % des personnes interrogées qui se sont identifiées comme « aligné à droite » ont déclaré qu’ils étaient très intéressés par les nouvelles, mais ce nombre est tombé à 57% maintenant que Trump n’est plus en fonction.

«Nos données montrent des signes que de nombreux anciens partisans de Trump pourraient se détourner complètement de l’actualité. La quasi-totalité de cette baisse d’intérêt est venue de ceux de la droite politique », note le rapport.





Alors que certains pays ont connu une augmentation de l’intérêt des médias auprès des personnes à la recherche des dernières informations au cours d’une année mouvementée en proie à Covid-19, l’étude a révélé qu’il y avait eu une baisse globale de l’intérêt, similaire aux États-Unis, avec l’Espagne, le Royaume-Uni, L’Italie, l’Australie et d’autres enregistrent des baisses constantes par rapport aux années précédentes.

Le pays avec le plus haut pourcentage de confiance envers les médias, selon l’étude, est la Finlande, avec 65% des personnes interrogées déclarant qu’elles font la plupart du temps confiance à leurs informations, ce qui représente une augmentation de 9% par rapport à l’année précédente.

