Moins d’un tiers des Américains déclarent faire confiance aux médias pour rapporter l’actualité de manière complète et précise.

Seuls 32 % des Américains font confiance aux médias pour rapporter l’actualité de manière juste et précise, tandis qu’un nombre record de 39 % ne font pas du tout confiance aux médias, selon un sondage Gallup publié vendredi.

La part des Américains ayant exprimé une certaine confiance dans les médias correspond au niveau record enregistré par l’enquêteur en 2016, alors que le précédent record de méfiance totale était de 38 %.

Même les démocrates, qui ont tendance à avoir plus confiance dans les médias que les républicains, ont perdu confiance dans l’actualité dans une large mesure au cours de l’année dernière – seuls 58 % ont exprimé un certain niveau de confiance. Il s’agit d’une baisse de 12 points par rapport aux chiffres de 2022, attribuée à la perte de confiance parmi les jeunes démocrates.

Seuls 11 % des Républicains ont déclaré avoir une certaine confiance dans l’establishment médiatique, selon le sondage de vendredi. Cependant, l’écart de 47 points entre les répondants des deux principaux partis politiques américains est le plus étroit enregistré depuis 2016, lorsque la confiance des républicains dans l’establishment avait chuté de façon spectaculaire.

L’enquête a porté sur 1 016 Américains au cours des deux premières semaines de septembre. C’est seulement la deuxième fois depuis que Gallup a commencé à poser la question en 1972 que davantage d’Américains déclarent ne faire aucune confiance aux médias que ceux qui prétendent avoir une grande ou une assez grande confiance.

Même en pleine crise des « fausses nouvelles » lors de l’élection présidentielle de 2016, les Américains interrogés étaient plus susceptibles de déclarer qu’ils avaient « pas beaucoup » confiance dans les médias (41%), plutôt que « pas du tout » (27%).















Alors qu’entre 68 % et 72 % des Américains exprimaient une certaine confiance dans les médias lors d’un sondage mené dans les années 1970, cette part a considérablement diminué ces dernières années. Depuis 2005, lorsque 44 % des personnes interrogées ont exprimé une certaine confiance dans l’establishment médiatique, moins de la moitié ont déclaré à Gallup qu’elles faisaient confiance aux médias pour rapporter l’actualité de manière juste et précise.

En juillet, un sondage Gallup a révélé que seulement 18 % des personnes interrogées avaient confiance dans les journaux et seulement 16 % dans les informations télévisées – un chiffre inférieur à celui des grandes technologies ou du secteur bancaire (à 26 % chacun). Seuls le Congrès (8 %) et le Big Business (14 %) se classent systématiquement en dessous du classement.

Les normes éthiques des journalistes ont été jugées comme « faible » ou « très lent » par 42% des personnes interrogées lors d’un sondage de janvier – au-dessus des vendeurs de voitures et des télévendeurs, mais en dessous des avocats et des agents immobiliers. Même si l’establishment médiatique et les sociétés de relations publiques qui les servent s’inquiètent depuis des années de la méfiance croissante du public à l’égard de leur secteur, ils n’ont pas réussi à inverser la tendance.