La confiance dans les gouvernements nationaux s’effondre dans toute l’UE pendant la pandémie de Covid – Enquête

L’enquête, menée par l’agence européenne Eurofound, a montré que les citoyens de tous les pays du bloc, à l’exception du Danemark, ont moins confiance en leur gouvernement national qu’ils ne l’avaient fait avant l’imposition des verrouillages de Covid en mars 2020. Le gouvernement autrichien, qui initialement a obtenu un soutien au niveau national pour sa gestion de la pandémie, mais a ensuite été critiqué pour ses achats de vaccins et a connu la plus forte baisse de soutien.

Cette baisse du soutien aux gouvernements individuels de 26 des 27 États membres s’est accompagnée d’une baisse de satisfaction à l’égard des mesures de soutien en cas de pandémie, car seuls 10% des répondants ont déclaré qu’il était facile et efficace d’obtenir de l’aide là où c’est nécessaire.

Malgré les problèmes entourant le déploiement du vaccin Covid tel que géré par l’UE, le soutien public au bloc est resté plus élevé que celui des gouvernements des États membres, bien que l’approbation du plan post-relance ait été accélérée, observée immédiatement après la finalisation de l’accord par Les dirigeants de l’UE en juillet 2020, a décliné.

Les résultats présentés dans le dernier lot de données reflètent un avertissement précoce d’Eurofound selon lequel la montée des inégalités et la fatigue pandémique pourraient entraîner une instabilité et une nouvelle baisse du soutien aux gouvernements nationaux. «Ne pas empêcher la montée des inégalités économiques et sociales entre les citoyens et les États membres risque de déclencher un mécontentement politique», l’enquête a déclaré.

La recherche d’Eurofound couvre la période allant de mars 2020 au printemps 2021 et intègre plus de 138629 réponses à l’enquête, et visait à étudier l’évolution des attitudes sur une variété de questions pendant la pandémie, y compris la confiance dans les gouvernements et le soutien aux programmes de vaccination.

