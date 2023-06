La confiance dans la science a chuté en 2022 alors que les clivages politiques persistaient, selon un sondage américain

La confiance dans la communauté scientifique a diminué chez les adultes américains en 2022, selon une enquête majeure, motivée par une division partisane des opinions à la fois sur la science et la médecine qui a émergé pendant la pandémie de COVID-19.

Dans l’ensemble, 39 % des adultes américains ont déclaré avoir « une grande confiance » dans la communauté scientifique, contre 48 % en 2018 et 2021. C’est selon le General Social Survey, un sondage de longue date mené par NORC à l’Université. de Chicago qui surveille les opinions des Américains sur des sujets clés depuis 1972.

Selon une analyse de l’enquête de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, 48% supplémentaires d’adultes dans la dernière enquête ont déclaré «seulement une certaine» confiance, tandis que 13% ont déclaré «presque aucune».

L’enquête a montré de faibles niveaux de confiance parmi les républicains, car les écarts partisans qui sont apparus pendant l’ère de la pandémie sont restés, a déclaré Jennifer Benz, directrice adjointe du centre.

« Cela n’a pas l’air si dramatique quand on regarde simplement les tendances pour le grand public », a déclaré Benz. « Mais lorsque vous creusez cela en fonction des affiliations politiques des gens, il y a un ralentissement et une polarisation vraiment marqués. »

Entre les sondages de 2018 et de 2021, alors que la pandémie s’installait, les niveaux de confiance des principaux partis se dirigeaient dans des directions opposées. Les démocrates ont signalé un niveau croissant de confiance dans la science en 2021 – peut-être comme un «effet de ralliement» autour de choses comme les vaccins COVID-19 et les mesures de prévention, a déclaré Benz. Dans le même temps, les républicains ont vu leur confiance commencer à chuter.

Dans l’enquête de 2022, la confiance des démocrates est revenue à peu près aux niveaux d’avant la pandémie, 53 % déclarant une grande confiance contre 55 % en 2018. Mais la confiance des républicains a poursuivi sa tendance à la baisse, passant de 45 % à 22 % en 2018. La confiance dans la médecine s’est également polarisée depuis 2018. Cette année-là, les démocrates et les républicains étaient à peu près également susceptibles de dire qu’ils avaient une grande confiance. En 2022, cependant, la confiance des républicains était tombée à 26 %, tandis que celle des démocrates est restée à peu près la même qu’avant la pandémie, à 42 %.

Dans l’ensemble, 34 % des Américains ont déclaré avoir une grande confiance dans la médecine en 2022, contre 39 % avant la pandémie.

En général, les scientifiques ont un niveau de confiance élevé par rapport à d’autres groupes aux États-Unis, a déclaré John Besley, qui étudie l’opinion publique sur la science à la Michigan State University. Et même avec les dernières baisses, la confiance dans la science est toujours plus élevée que dans de nombreuses autres institutions, a-t-il souligné.

Mais la scission entre les partis politiques est préoccupante, ont déclaré des experts.

« Vous pouvez certainement voir l’impact ici des gens qui s’inspirent de leurs dirigeants politiques », a déclaré Benz.

Pour Sudip Parikh, PDG de l’Association américaine pour l’avancement des sciences, les baisses ont été « décevantes mais pas surprenantes ». Il les considère comme faisant partie d’un « démantèlement général de nos communautés » et d’une perte de confiance dans de nombreuses institutions.

La dernière enquête a révélé que la méfiance a également augmenté pour certains autres groupes. Selon l’enquête de 2022, la confiance dans la Cour suprême a plongé à son plus bas niveau depuis au moins 50 ans. Les Américains ont également signalé des niveaux de confiance plus faibles dans l’éducation, la presse, les grandes entreprises et la religion organisée.

Besley a déclaré que les scientifiques devraient communiquer sur leurs motivations pour aider à montrer qu’ils sont dignes de confiance : « Non seulement nous avons une certaine expertise, mais nous utilisons également cette expertise pour essayer de rendre le monde meilleur », a-t-il déclaré.

Parikh pense que les enjeux sont élevés pour rétablir la confiance dans la science – et le faire à travers les lignes politiques.

« La science doit être bipartite », a-t-il déclaré. « Les causes de la maladie d’Alzheimer sont les mêmes que vous soyez républicain ou démocrate. La fusion qui se produit au soleil est la même, que vous viviez à Topeka ou à San Francisco.

L’Enquête sociale générale est menée depuis 1972 par NORC à l’Université de Chicago. La taille des échantillons pour l’enquête de chaque année varie d’environ 1 500 à environ 4 000 adultes, avec des marges d’erreur comprises entre plus ou moins 2 points de pourcentage et plus ou moins 3,1 points de pourcentage. L’enquête la plus récente a été menée du 5 mai 2022 au 20 décembre 2022 et comprend des entretiens avec 3 544 adultes américains. Les résultats pour l’échantillon complet ont une marge d’erreur de plus ou moins 3 points de pourcentage.

