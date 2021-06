La confiance contagieuse de PR Sreejesh aidera les débutants olympiques : Graham Reid

À l’approche de ce qui devrait être ses derniers Jeux olympiques, la « confiance contagieuse » du gardien de but de l’équipe indienne de hockey masculin, PR Sreejesh, sera utile aux 10 nouveaux venus de l’équipe, a déclaré vendredi l’entraîneur-chef Graham Reid. Ses débuts olympiques à Londres 2012, et menés à Rio il y a cinq ans lorsqu’ils se sont inclinés en quart de finale contre la Belgique, viseraient à inspirer à nouveau l’équipe à Tokyo le mois prochain.« Il est l’un des meilleurs gardiens de but du monde en tirs de barrage. . Et il apporte avec lui une confiance qui est contagieuse. Il a une confiance contagieuse », a déclaré Reid lors d’une interaction avec les médias virtuels du camp de la Sports Authority of India (SAI) ici.

«Ce qu’il apporte à l’équipe, c’est une unicité. Parfois, c’est difficile à expliquer mais il évoque certainement le groupe si les choses ne vont pas particulièrement bien, il a cette expérience. Le monde entier le connaît. » « Nous parlons constamment avec lui de pouvoir communiquer de la meilleure manière possible et c’est ce qu’il fait », a déclaré l’Australien dans ses éloges élogieux pour Sreejesh. Sreejesh est le seul gardien de but d’une équipe de 16 membres avec Krishan Pathak en réserve, mais Reid a déclaré qu’il gardait également deux autres gars prêts en cas de blessure. « Nous entraînons maintenant quelques gars. Je ne veux vraiment pas que vous sachiez pour qui je m’entraîne, mais nous les avons eu au cours de la dernière semaine environ, dans leurs blocs.

« Le ciel nous interdit que quelque chose comme ça se produise, nous prendrons également un ensemble séparé de jambières de gardien de but si cela devait se produire. «Mais il faudrait que ce soit une blessure très, très grave pour quelqu’un comme Sreejesh pour ne pas terminer un match dans les buts. Nous devons mettre en place ces scénarios de simulation, ce que nous faisons. » L’équipe indienne comptera 10 membres, qui feront leurs débuts olympiques. Seuls cinq joueurs des Jeux olympiques de Rio ont été retenus, avec Sreejesh et le capitaine Manpreet Singh jouant Harmanpreet Singh, Rupinder Pal Singh et Surender Kumar sont les trois autres et il y a des omissions surprises dans SV Sunil, Akashdeep Singh et Ramandeep Singh.

Birendra Lakra, qui a raté Rio en raison d’une blessure au genou et d’une opération, fait son retour. Reid a déclaré que l’année supplémentaire pour les Jeux olympiques signifiait que beaucoup plus de jeunes étaient passés.

« Si vous regardez le groupe dans son ensemble, beaucoup d’entre eux ont joué la Coupe du monde junior et l’ont remportée. Nous avons de très bons joueurs juniors qui se sont qualifiés. Ils ont très bien progressé au cours des 24 derniers mois. « Par exemple, l’Australie compte neuf débutants. Cinq ans, c’est long entre les Jeux olympiques normalement au lieu de quatre », a-t-il déclaré.

Concernant les exclusions surprises, Reid a déclaré : « Je n’aime pas commenter une sélection spécifique, mais dans une réponse plus large, cela avait à voir avec la flexibilité de l’équipe pour jouer sur plusieurs lignes dans la chaleur et l’humidité de Tokyo. » L’Inde ouvrira sa campagne olympique contre la Nouvelle-Zélande le 24 juillet. L’équipe est placée dans la poule A avec les champions olympiques d’Argentine, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, d’Espagne et accueille le Japon.

