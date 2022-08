La confiance brisée se fait toujours sentir à Uvalde à l’approche de l’année scolaire

UVALDE, Texas (AP) – Même si le chef de la police de l’école d’Uvalde est maintenant parti, Mario Jimenez ne se sent pas plus en sécurité à l’idée de renvoyer son fils de 10 ans en classe pour la première fois depuis que son professeur a été abattu à Robb Elementary School .

“Il y avait beaucoup plus d’officiers qui étaient là et ils devraient assumer la responsabilité de leurs propres actions”, a déclaré Jimenez.

Le licenciement du chef de la police de l’école d’Uvalde, Pete Arredondo, qui pendant plus de 70 minutes lors du massacre du 24 mai n’a fait aucune tentative pour affronter un homme armé tirant avec un fusil de type AR-15 dans une classe de quatrième année, n’a pas satisfait ni rassuré de nombreux Uvalde les résidents font face avec nervosité à une rentrée scolaire qui approche à grands pas.

L’agitation illustre les profondeurs de la confiance brisée à Uvalde entre les résidents et les forces de l’ordre plus de trois mois après le meurtre de 19 enfants et de deux enseignants dans l’une des fusillades en classe les plus meurtrières de l’histoire des États-Unis. Les revendications sont constantes : plus de licenciements, plus de sécurité, plus de restrictions sur les armes. Mais même dans ce cas, certains ne sont pas convaincus que tout changement soit suffisant.

Le premier jour d’école à Uvalde est le 6 septembre et une grande question est de savoir combien d’élèves reviendront.

Jimenez remet son fils dans le quartier, cette fois avec un iPhone afin qu’il puisse suivre sa position et lui téléphoner pour obtenir de l’aide si nécessaire. L’enseignante de son fils, Elsa Avila, a été blessée lors d’une attaque.

“Il vient de courir vers elle, la prend dans ses bras et commence à pleurer parce qu’il sait qu’elle va bien”, a déclaré Jimenez. “Tous les jours, tout ce qu’il fait, c’est demander comment vont les autres, même si son état mental est horrible.”

Ronnie Garza, commissaire du comté d’Uvalde, a cinq petits-enfants qui retournent en classe le mois prochain – trois dans les écoles d’Uvalde et deux dans une école privée. Il a remarqué une réticence des parents à réinscrire leurs enfants dans le district et a déclaré que de nombreuses familles transféraient leurs enfants à l’école catholique privée locale.

La scolarisation virtuelle est une autre option, mais une nouvelle loi du Texas adoptée pendant la pandémie plafonne le nombre d’élèves pouvant apprendre à domicile à 10 % des effectifs d’un district. Le district scolaire d’Uvalde n’a pas demandé de dérogation, selon la Texas Education Agency.

Le district installe des clôtures plus hautes, plus de caméras de sécurité et répartit plus de 30 soldats de l’État sur les campus de la petite ville du sud du Texas. Pour certaines familles, cela offre peu de tranquillité d’esprit; le ministère de la Sécurité publique du Texas comptait plus de 90 soldats, dont beaucoup lourdement armés, qui se trouvaient à Robb Elementary alors que le massacre se prolongeait.

“Ils étaient sur le campus ce jour-là et ils n’ont rien fait non plus, donc je ne sais pas à quel point cela nous réconforte”, a déclaré Kimberly Rubio, dont la fille de 10 ans, Lexi, faisait partie des étudiants tués. .

Elle a quatre autres enfants âgés de 8 à 18 ans, dont le plus jeune était également à Robb Elementary et pourrait maintenant aller à l’école virtuellement cette année.

“Ils m’ont laissé tomber, ils nous ont laissé tomber. Je ne sais pas si je serai jamais la même après cela en ce qui concerne l’application de la loi », a-t-elle déclaré.

Le limogeage d’Arredondo mercredi fait suite à des mois de pression de la part des habitants d’Uvalde et à des enquêtes qui ont révélé que près de 400 agents des forces de l’ordre sur les lieux ont attendu dehors pendant plus d’une heure avant d’abattre le tireur de 18 ans. Les pancartes portées par les parents lors d’une réunion chauffée du conseil scolaire avant le licenciement d’Arredondo comprenaient une qui disait: “Si vous n’avez pas fait votre travail, rendez votre badge.”

Mais il n’est pas clair si des officiers en plus d’Arredondo devront le faire à cause d’une réponse maladroite que le colonel Steve McCraw, le chef de la police d’État, a qualifiée d ‘”échec lamentable”. Un seul autre officier, le lieutenant de police d’Uvalde Mariano Pargas – qui était le chef de la police par intérim de la ville le jour du massacre – est connu pour avoir été mis en congé pour ses actions pendant la fusillade.

Une enquête sur les actions de Pargas est en cours. Texas DPS a également lancé un examen interne de la réponse de ses soldats après qu’un rapport accablant des législateurs a révélé que la longue inaction des forces de l’ordre allait au-delà d’Arredondo et de la police locale.

Il n’est pas clair quand l’un ou l’autre examen se terminera.

“Chaque officier qui était là-dedans qui n’a rien fait, nous allons aussi les poursuivre”, a déclaré Donna Torres, une résidente d’Uvalde qui, depuis la fusillade, a exigé des comptes lors des réunions du conseil scolaire et du conseil municipal.

Le gouverneur républicain Greg Abbott a qualifié le limogeage d’Arredondo de “première étape vers la responsabilité”. Les premiers commentaires d’Abbott après la fusillade ont fait l’éloge de la réponse des forces de l’ordre, mais ont déclaré quelques jours plus tard qu’il avait été induit en erreur, un revirement qui a mis à nu les déclarations contradictoires et parfois inexactes des autorités dans les jours qui ont suivi la tragédie.

“C’est un bon début, mais il reste encore du travail à faire”, a déclaré Abbott dans un communiqué. “Il doit y avoir une responsabilité à tous les niveaux dans la réponse à Robb Elementary School.”

Weber a rapporté d’Austin, au Texas.

Acacia Coronado et Paul J. Weber, The Associated Press