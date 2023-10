Le paysage publicitaire dans l’actualité a également considérablement évolué avec l’essor des médias numériques. Les modèles traditionnels d’impression et de diffusion ont évolué vers des plateformes en ligne, offrant des opportunités publicitaires plus ciblées, des informations basées sur les données et un contenu personnalisé pour les utilisateurs. Cette transformation a engendré des défis et des opportunités pour les agences de presse en matière de génération de revenus, tout en s’adaptant à l’évolution des comportements des consommateurs.

Personne ne le sait mieux que CNN (Cable News Network). Le média de renommée mondiale a élargi son activité ces dernières années en diversifiant ses émissions télévisées, ses plateformes numériques et ses partenariats. Cette croissance a permis à CNN de fournir une couverture médiatique complète et opportune à un public non seulement dans le monde entier, mais également en Asie, contribuant ainsi à son influence et à sa réputation dans la région.

Faisal Karmali, vice-président des opérations commerciales numériques, CNN International Commercial (CNNIC), est en charge de la technologie commerciale du groupe, et ce depuis sept ans.

Au cours de son mandat, en gardant à l’esprit la stratégie de CNN « privilégiant l’audience », la société d’information a utilisé l’IA et d’autres technologies disponibles pour améliorer son moteur de recommandation afin de garder le consommateur collé au site, ainsi que pour le suivre lorsqu’il le souhaite. diffuser les bonnes annonces à la bonne personne.

Nous l’avons rencontré pour en savoir plus sur la manière dont le groupe de discussion propose ses offres commerciales, le rôle de la technologie et de l’IA dans une salle de rédaction, pourquoi le contenu de marque est parfois mal vu, et bien plus encore.

Vous trouverez ci-dessous les extraits édités de La campagne discussion complète :

Vous travaillez pour CNN depuis sept ans maintenant. Comment le groupe a-t-il évolué ?

CNN International Commercial (CNNIC) a été créée en 2013 en tant qu’unité distincte chargée de gérer des opérations commerciales internationales axées en dehors des États-Unis.

Du point de vue du produit et du produit commercial [during that time], nous avons fait évoluer notre façon d’aborder le marché, que ce soit par le biais de recommandations de contenu ou de produits commerciaux. Nous appliquons une stratégie axée sur le public et nous avons veillé à ce qu’elle soit centrale sur toutes les plateformes.

Désormais, le groupe doit atteindre un ensemble de plates-formes beaucoup plus diversifiées et nous devons également nous assurer que nous nous concentrons d’abord sur le public.

Pourriez-vous nous éclairer davantage sur l’approche axée sur le public ?

L’industrie de l’information dans son ensemble couvre un large éventail de sujets. Nous voulons nous assurer de recommander le bon contenu au bon utilisateur dans le bon contexte.

Les mesures d’attention qui se sont développées dans l’industrie ont pris le relais et sont essentielles à la manière dont nous développons nos produits et recommandations et développons notre stratégie commerciale. Il s’agit de la façon dont nous garantissons que l’actualité ou le prochain article intéresse l’utilisateur.

Alors que vous utilisez une bonne quantité de technologie pour les recommandations et la programmation, nous voyons des salles de rédaction en Inde [and other Asian countries] utiliser la technologie pour obtenir des ancres d’IA, entre autres. Est-ce que CNN se penche également sur cette question et que pensez-vous de la même chose ?

L’IA est un terme assez large à l’heure actuelle et la première chose que je dirais est la suivante : l’IA n’affecte pas du tout notre journalisme.

Mais cela alimente ce dont je parlais en termes de recommandations de contenu. Il est également utilisé comme outil d’efficacité au sein de notre processus créatif, qu’il s’agisse de traduction ou d’édition. Même dans ce cas, nous avons un élément humain dans cela.

Il faut faire confiance au journalisme et entretenir cette relation avec l’utilisateur est important. Il est plus important d’avoir des sources d’information fiables afin que les gens puissent se tourner vers de véritables contenus ou vidéos journalistiques, fiables et écrits.

Outre l’IA, quels sont les grands changements technologiques que nous constatons dans cet espace et qui sont utilisés par CNN ?

La stratégie axée sur le public dont j’ai parlé repose sur le fait que nous entretenons cette relation avec les utilisateurs, que nous apprenons à les connaître et que nous les plaçons dans des cohortes. Aucune information personnelle n’est utilisée pour créer des profils.

Nous avons un produit appelé CNN Aim (Audience Insight Measurement) grâce auquel nous sommes assez transparents sur la façon dont nous construisons notre audience et nos segments avec nos clients. Il est composé de nombreuses technologies différentes.

Nous disposons d’un moteur contextuel d’adéquation à la marque appelé CEP que nous utilisons également avec des sociétés comme Apple pour supprimer l’utilisation de cookies. C’est un outil puissant qui nous permet de trouver le sujet à cibler.

En ce qui concerne les autres technologies, la seule chose sur laquelle nous nous sommes concentrés avec la suppression de l’utilisation des cookies est nos données de première partie et la colonne vertébrale que nous avons au sein de CNN. Nous le constatons également au sein de Warner Bros Discovery, il existe de nombreuses informations précieuses au sein de l’entreprise. Que ce soit sur nos sites détenus et exploités ou sur les réseaux sociaux avec notre plateforme Launchpad, nous disposons de nombreuses informations : la technologie s’ajoute à cela, mais elle sous-tend tout ce que nous faisons.

Concernant le fonctionnement de votre modèle numérique, envisagez-vous également le modèle d’abonnement payant ?

Notre contenu sur notre site Web CNN est gratuit. Nous continuons à parler de différents modèles de distribution, dont une partie est FAST (chaîne organisée de vidéos courtes) et nous distribuons cela sur de nombreuses chaînes. Nous proposons également du streaming et CNN est diffusé à travers les États-Unis avec les produits de consommation Max.

Ce sont tous des chemins de distribution différents. Mais le site Web n’a pas de mur payant et nous voulons nous assurer de prendre notre bon journalisme et de le rendre accessible au plus grand nombre de personnes qui le souhaitent.

Lorsqu’il s’agit d’actualités, outre les sites Web traditionnels, il existe également une concurrence des médias sociaux. En Inde en particulier, nous voyons d’anciens journalistes se tourner vers YouTube pour diffuser l’information. Comment les portails d’information peuvent-ils conserver leur audience ?

Pour cela, nous devons bien comprendre notre public et le faire sur toutes les plateformes. Les réseaux sociaux sont une grande plate-forme qui nous permet de communiquer via nos actualités. Nos principaux utilisateurs accèdent à nos plateformes détenues et exploitées, et avec notre cycle d’actualités, de nombreux utilisateurs viennent également directement vers nous.

Nous disposons d’informations sur notre audience pour déterminer comment nous pouvons distribuer notre contenu. Nous veillons à être présents sur autant de plateformes que possible, car nos actualités sont une voix fiable dans un environnement fiable. Je pense qu’il y aura toujours de la place pour cela, et cela d’autant plus que le paysage social devient un peu encombré.

Il y aura toujours de la place pour du contenu d’actualité fiable.

Quelle est la taille du marché indien pour CNN ? Quelle est sa place parmi les marchés mondiaux ?

Nous sommes une marque d’information véritablement mondiale et l’Inde est une région extrêmement importante pour nous. Nous avons également un public énorme et cela vient du fait que nous sommes une marque de confiance et nous espérons que cela continuera. Notre empreinte numérique en Asie est importante et l’Inde est un marché en croissance clé.

La région APAC dans son ensemble est très développée et nous y avons des bureaux. Nous devons simplement nous assurer que la région continue de croître et que nous soyons là avec elle comme lorsque nous grandissons.

Nous avons vu quelques marchés en Europe manifester un grand intérêt pour ce que nous faisons et ce ne sont pas nécessairement des marchés anglophones. Là-bas, nous traversons les frontières linguistiques et les gens viennent encore chez nous pour consommer des informations.

En ce qui concerne les annonceurs, quelles catégories voyons-nous dépenser le plus sur CNN dans le monde et en Inde ?

Sur le marché indien, la finance est en tête. Mais nous constatons également que la durabilité devient un sujet majeur et nous le constatons également auprès de nos annonceurs et nous avons donc une programmation autour de cela. Nous devons nous assurer que la durabilité est correctement représentée, surtout en tant que marque d’actualité mondiale.

Nous voulons représenter correctement chaque sujet et les opportunités (commerciales) viendront ensuite. Nous travaillons également avec les offices de tourisme et ils constituent une catégorie d’intérêt.

Nous supposons que CNN produirait également beaucoup de contenu de marque ?

L’un des développements que nous avons constatés au fil des ans est le lancement de CNN Create (le studio de marque mondial interne de CNN International, réunissant des écrivains, des designers et des cinéastes spécialisés dans la narration humaine). C’est au cœur de tout ce que nous faisons.

Pensez-vous que le contenu de marque sur les chaînes d’information/sites Web est en quelque sorte mal vu ?

C’est le cas de n’importe quelle publicité. Je ne peux pas faire changer d’avis les gens et c’est leur prérogative mais je ne pense pas que ce soit négatif. C’est un moyen très efficace de transmettre le message d’un client avec un ton de voix auquel nos téléspectateurs et nos lecteurs font confiance.

Il y a peut-être eu des cas dans l’industrie où ils n’avaient pas été étiquetés clairement et c’est peut-être de là que vient l’opinion.