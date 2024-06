« La confiance augmente de jour en jour »

Le journaliste de Sky, Manuele Baiocchini, a affirmé que la confiance en interne à l’AC Milan grandit de jour en jour quant à sa capacité à recruter Joshua Zirkzee de Bologne.

Zirkzee est très demandé après une saison au cours de laquelle il a marqué 12 buts et ajouté sept passes décisives pour Bologne toutes compétitions confondues, et pratiquement toutes les sources majeures rapportent que Milan souhaite faire de lui sa signature estivale de marque.

Le Néerlandais de 23 ans a déjà été lié et la direction milanaise semble croire qu’il est l’avant-centre idéal à long terme, étant donné qu’Olivier Giroud est parti avec un transfert gratuit.

Baiocchini a parlé sur Sky (via MilanActualités) et a fait le point sur les différentes négociations sur lesquelles Milan travaille, à commencer par Zirkzee, à l’égard duquel la confiance grandit.

« Jour après jour, la confiance augmente quant à la réussite de cet accord. Les accords sont là, celui sur les commissions des agents manque toujours à Zirkzee», a-t-il déclaré.

« Kia Joorabchian a demandé 15 millions d’euros, un chiffre très élevé que Milan tente de réduire ces derniers jours pour parvenir à un accord total.

« Moncada était à Londres et a parlé à Chelsea de Broja et Lukaku. Pour le moment, plus Borja que Lukaku comme alternative à Jovic. Le directeur des Rossoneri a ensuite également rencontré Aston Villa pour s’entretenir avec l’arrière droit Cash.

Milan suit Zirkzee depuis la fin de l’année dernière comme nous l’avions signalé à l’époque, il s’agit donc d’un intérêt de longue date qui, espèrent les administrateurs, mènera à son éventuelle arrivée.