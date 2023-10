La confession « vulnérable » de Valérie Bertinelli : « Je porte mes gros vêtements »

Valerie Bertinelli prend conscience de sa santé – physique et émotionnelle.

Tout en « purgeant » les vêtements de son placard, Bertinelli, 63 ans, a parlé franchement de se débarrasser des choses qui ne lui servent plus.

« J’ai trouvé les vêtements que je portais sur ma toute première photo ‘Avant’ pour Jenny Craig », a-t-elle commencé dans une vidéo Instagram.

COMMENT VALERIE BERTINELLI A RÉCUPÉRÉ SA VIE APRÈS UN DIVORCE « MÉCHANT » : « JE SUIS LIBRE »

Bertinelli s’est filmée portant une chemise boutonnée rose et un jean foncé dans son message « vulnérable ».

« J’ai fait tellement de travail émotionnel et mental pour me remettre d’années passées à prétendre que tout allait bien alors que ce n’était pas le cas. »

Après avoir pris une longue pause pour rassembler ses pensées, Bertinelli a continué à partager son message sur le poids et la santé.

« La santé n’est pas la taille du corps. La santé n’est pas ce chiffre que vous voyez sur une échelle. Votre valeur en tant qu’être humain n’est pas dictée par votre corps. Elle n’est pas définie par votre corps. Je pensais que j’étais gros la dernière fois que je les ai portés. vêtements », a-t-elle souligné.

La gagnante du Golden Globe a ensuite secoué la tête avec incrédulité et a continué à réfléchir à son parcours de poids.

VALERIE BERTINELLI ADMET ‘ÇA A ÉTÉ DUR’ DEPUIS LA MORT DE L’EX EDDIE VAN HALEN

« Je ne me suis jamais sentie plus belle, plus en paix, plus stable mentalement et émotionnellement qu’aujourd’hui », a-t-elle ri. « Et je porte mes ‘gros vêtements’. C’est foutu. »

Les commentaires de Bertinelli interviennent après qu’elle a récemment parlé de son implication dans une relation tumultueuse.

Dans le passé, elle se souvient qu’on lui avait « crié à maintes reprises et qu’on lui avait dit à quel point j’étais grosse et paresseuse ». Elle a également qualifié son ex-mari Tom Vitale de « narcissique » et a fait plusieurs commentaires sur le fait qu’elle serait heureuse de passer le reste de sa vie seule.

Les deux hommes ont été ensemble pendant plusieurs années avant de divorcer officiellement en novembre dernier, et elle a clairement indiqué que la fin n’était pas heureuse.

VALERIE BERTINELLI ANNONCE QU’ELLE SERA SÉCHÉE EN JANVIER POUR « DEUX RAISONS »

Dans une interview d’octobre sur le podcast « Out Comes The Sun », Bertinelli a partagé son point de vue sur la découverte des aspects positifs d’une expérience douloureuse.

« Je pense que c’est parce que ce divorce a été si grave, et il m’a vraiment mis à genoux, mais je considère cela comme un cadeau parce que j’apprends tellement sur moi-même grâce à cela », a-t-elle déclaré.

Dans une vidéo qu’elle a partagée en juin, elle a révélé qu’elle avait baissé d’une taille de pantalon. Plus tôt cette année, elle a partagé qu’elle avait baissé d’une taille après avoir participé au « Dry January », une tradition dans laquelle les gens commencent la nouvelle année en beauté. sans boire d’alcool pendant un mois.

En 2021, l’ancienne pitchwoman de Jenny Craig a parlé de son passé « d’achat dans l’industrie du régime » après avoir publié une vidéo émouvante dans laquelle elle réagissait à un body shaming.

« Oui, j’ai passé 6 ans à « shiller » pour Jenny Craig. (vos calculs sont un peu faux) », a-t-elle écrit. « J’ai adhéré à l’industrie du régime toute ma vie, puis je suis devenu une partie du problème. Me voilà donc aujourd’hui en train de recevoir le karma de mes actions. »

Bertinelli a conclu : « Vous pouvez aller de l’avant et juger autant que vous le souhaitez. Cependant, je peux vous avertir, par expérience, que ce genre de karma n’est pas agréable non plus. »