La confession d’orgasme choquant de Liberty Poole de Love Island laisse les fans bouche bée après un défi torride

La confession de sexe torride de la star de LOVE Island Liberty Poole sur l’épisode d’hier soire a laissé les fans stupéfaits.

Les 12 insulaires ont été rassemblés pour participer à un jeu coquin de découverte appelé Horny Devils, où leurs plus grands secrets sexuels ont été révélés.

Vêtus de cornes et de queues de diable (et de leurs maillots de bain), le gang a ensuite lu un certain nombre de confessions sexuelles sur la liste – avant de se bécoter à qui ils pensaient que l’aveu appartenait.

Après que l’un des indices des garçons ait lu: « Cette fille a des orgasmes dans son sommeil », Jake Cornish, un garçon de West Country, a immédiatement affirmé qu’il s’agissait de Liberty après lui avoir dit qu’elle avait éternué dans son sommeil la nuit précédente.

Malgré la suggestion de Jake, Toby a serré les lèvres avec Kaz pour découvrir qu’il s’agissait en fait de Liberty.

Alors que ses compatriotes insulaires se moquaient de sa confession impertinente, les téléspectateurs à la maison ont été déconcertés et se sont tournés vers Twitter en masse pour lui demander comment elle le fait.

Un fan perplexe a écrit: « Lmao liberty orgasms in her sleep? »

« Maintenant Liberty… tu as l’orgasme dans ton sommeil », a partagé un autre téléspectateur confus.

Un troisième a plaisanté: « Wow! Liberty doit avoir de vraies terreurs nocturnes ».

« Je suis désolé mais Liberty doit nous expliquer comment elle peut avoir un orgasme dans son sommeil, nous ne pouvons pas laisser tomber celui-là », a commenté un autre. « Aidez-nous les filles. »

Ailleurs, Faye Winter n’a pas pu s’empêcher de frapper Jake au-dessus de sa taille lors d’un match effronté sur Love Island – laissant les fans divisés.

Les filles devaient déterminer lequel des garçons avait eu des relations sexuelles dans une cuisine.

Faye, 26 ans, a répondu : « Je ne pense pas que ce soit Jake parce que je ne pense pas qu’il pourra atteindre le comptoir. »

La caméra s’est ensuite tournée vers Jake, qui a semblé surpris par la remarque, tandis que les autres filles riaient maladroitement.

Les téléspectateurs ont été laissés grincer des dents pour le moment et ont critiqué Faye pour l’avoir dit… tout en l’utilisant également comme excuse pour éclater certains mèmes en plaisantant.

Le deuxième épisode de Love Island a définitivement jeté un chat parmi les pigeons avec l’arrivée de Chloe Burrows, qui a eu 24 heures pour choisir un homme avec qui s’associer.

Cela signifierait le voler à l’un des insulaires existants, menaçant ainsi leur position dans la série.

Bien qu’il ne semble pas qu’aucun couple se forme actuellement, cela ne signifie pas que les filles sont devenues moins territoriales à propos de leurs beaux potentiels.

À la fin de l’épisode, les téléspectateurs se sont retrouvés sur un cliffhanger alors que Chloé se préparait à prendre sa décision.

Et d’après ce que nous pouvons dire par le teaser de demain, cela va avoir des conséquences dramatiques pour le reste du groupe.

