La confession de retour d’Akshaye Khanna sur la beauté d’Aishwarya Rai, «vous continuez à la regarder comme une folle» est de l’OR pur! | Actualités Buzz

New Delhi: L’acteur classique Akshaye Khanna, connu pour ses performances impressionnantes et subtiles, a déjà avoué avoir été séduit par la beauté d’Aishwarya Rai Bachchan. Une de ses anciennes interviews fait maintenant le tour où il a dit, « vous ne pouvez pas la quitter des yeux ».

Au cours de l’une des saisons de l’émission de discussion controversée sur les célébrités Koffee With Karan, l’animateur Karan Johar a accueilli les acteurs vedettes de « Ittefaq », notamment Akshaye Khanna, Sonakshi Sinha et Sidharth Malhotra. Ainsi, lors de la célèbre ronde de tir rapide, KJo a interrogé Akshaye sur la fille la plus sexy du secteur selon lui.

Akshaye Khanna a donné une réponse rapide disant: «Ash (Aishwarya Rai). Je ne peux pas la quitter des yeux à chaque fois que je la rencontre. C’est embarrassant pour les hommes. Elle doit y être habituée (les gens la fixent). Mais je n’ai pas l’habitude de ne pas pouvoir quitter quelqu’un des yeux. Tu continues de la regarder comme un fou.

En fait, pas seulement lui, Sonakshi n’a pas tardé à ajouter: « Pas seulement les gars. Même moi, je ne peux pas la quitter des yeux. Elle est vraiment magnifique. »

Akshaye Khanna et Aishwarya ont joué dans ‘Aa Ab Laut Chalen’ de l’acteur légendaire Rishi Kapoor, qui a marqué ses débuts en tant que réalisateur. Plus tard, le duo a travaillé dans le Taal de Subhash Ghai.