La confession de Lord MacDonald selon laquelle les fonctionnaires ont pleuré après le vote sur le Brexit est stupéfiante mais malheureusement prévisible

Service pleurnicheur

C’est une confession stupéfiante – et pourtant terriblement prévisible.

Le lendemain du vote sur le Brexit, le plus haut mandarin du ministère des Affaires étrangères a brisé la neutralité autrefois sacrée de la fonction publique et a annoncé au personnel qu’il avait voté pour le maintien.

Le plus haut mandarin du ministère des Affaires étrangères, Lord MacDonald, a révélé aux fonctionnaires qu’il avait voté pour Remain le lendemain du vote – alors qu’ils pleuraient ouvertement à leur bureau.

Lord McDonald était en terrain sûr – ils étaient occupés à pleurer à leur bureau.

Restant jusqu’au dernier homme et à la dernière femme, ils pensaient qu’ils gagneraient d’un mile.

Ils étaient au cœur de la machine gouvernementale.

Pourtant, ils ont simplement ignoré ou moqué les 17,4 millions d’électeurs du Brexit, pour la plupart issus de la classe ouvrière, jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Même alors, ils ont fait de leur mieux, aux côtés de militants du Remainer comme Keir Starmer, pour réimposer leur volonté.

Maintenant, regardez-les. Les europhiles les plus pragmatiques ont ravalé leur fierté depuis longtemps et ont craqué.

Mais d’autres brandissent encore pathétiquement des drapeaux nostalgiques de l’UE lors des Proms, pour le plus grand plaisir de la BBC.

Ils se réconfortent avec les podcasts désespérés de Rory Stewart – le Walter Mitty contrarié de la politique – rêvant, comme il l’a toujours fait, de devenir comme par magie Premier ministre.

Aucun ne semble avoir remarqué l’implosion du projet bruxellois prétendument puissant et libéral qu’ils vénèrent.

L’Allemagne, sa salle des machines, est à genoux.

Les partis de droite se multiplient partout.

Pourtant, les Remoaners ont toujours envie que les travaillistes expulsent les conservateurs du Brexit et nous mettent sur une voie imaginaire pour les rejoindre.

Pourtant, ils s’en prennent à l’argent noir russe et aux bus malhonnêtes.

Et ils restent assis à Whitehall, encrassant scandaleusement les travaux.

Zéro sens

IL a été un mauvais chancelier, mais Philip Hammond n’a pas toujours tort. Sur Net Zero, il est sur l’argent.

Des politiciens complaisants de tous bords, dit-il, imposent des politiques écologiques draconiennes sans être honnêtes avec les électeurs quant au coût ahurissant.

L’ancien chancelier Philip Hammond, qui a servi sous Theresa May, a déclaré que Rishi Sunak devait amener le public avec lui lorsqu’il passait au vert Crédit : AP

Vrai. Même s’il était au 11e rang lorsque Theresa May nous a aveuglément inscrits pour une échéance de 2050, sans aucune idée de la manière de la financer.

Et quand Hammond dit que les politiciens doivent « amener le public avec eux », comment ? Si le coût des voitures à batterie ou des pompes à chaleur reste prohibitif, les discours persuasifs ne fonctionneront pas. Et alors ?

Rishi Sunak doit être plus réaliste.

Retarder les délais arbitraires d’interdiction des chaudières au fioul et au gaz et des voitures à essence jusqu’à ce que leurs remplacements fonctionnent aussi bien – et que les gens ordinaires puissent se les permettre.

Bar fumisterie

Les PUBS ont sûrement trop de problèmes pour battre les parieurs avec des pintes encore plus chères aux heures de pointe.

La « tarification dynamique » est déjà assez sinistre lorsque les vendeurs de billets et les compagnies aériennes le font.

Les pubs ont sûrement trop de problèmes pour battre les parieurs avec des pintes encore plus chères aux heures de pointe Crédit : Getty

La dernière chose que veulent les buveurs des boozers de Stonegate, c’est un supplément gratuit aux heures de pointe.

Surtout quand l’excuse est si mince.

Boire ailleurs. Ils comprendront le message.