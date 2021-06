La confession aux yeux larmoyants d’Andy Murray après avoir remporté le match d’ouverture au Queen’s Club C’ship

Le joueur de tennis britannique Andy Murray est devenu ému mardi après avoir remporté une première victoire contre Benoit Paire lors du match du Queen’s Club. L’ancien numéro un mondial de 34 ans s’est adressé à la conférence de presse après le match où il a avoué à quel point il aimait le jeu malgré les blessures qu’il a subies et qu’il continue de subir.

Le double champion de Wimbledon est toujours aussi compétitif et continue d’offrir des performances impressionnantes sur le court. Le match de mardi était son premier sur gazon en trois ans. S’adressant aux journalistes, Murray a déclaré avec émotion qu’il voulait vraiment jouer au jeu, car il n’avait pas vraiment eu l’occasion de le faire au cours des dernières années en raison de son opération à la hanche. Il a en outre déclaré à la presse qu’il ne s’était pas passé beaucoup de choses pendant le temps où il n’était pas non plus sur le terrain. Murray a mentionné qu’il était simplement heureux de jouer et de bien faire, a rapporté Circuit ATP.

Mardi, il a battu l’adversaire français Benoit Paire dans un 6-3, 6-2 pour se qualifier pour le deuxième tour des championnats Cinch au Queen’s Club. Il s’agit de sa deuxième victoire d’une saison restreinte.

De retour au tribunal après une longue période de repos, Murray a avoué qu’il avait également beaucoup de doutes. Pour s’attaquer à ce doute, l’athlète a beaucoup réfléchi, considérant qu’il était toujours assez stressé avant les matchs. Cependant, Murray a déclaré qu’il n’arrêtait pas de se dire dans le fond de sa tête et à l’entraînement qu’il avait beaucoup travaillé et qu’il avait fait de bonnes choses. Le joueur a déclaré qu’il était vraiment fier de son attitude face aux divers revers et à tout ce qui s’est passé. Il s’agit davantage de savourer chaque instant sur le terrain plutôt que de s’immerger dans le stress de la façon de jouer le match suivant.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici