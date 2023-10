La conférence sur les crimes majeurs à Tulsa se concentre sur les tendances de la criminalité et les nouvelles technologies

Des centaines de policiers, détectives et enquêteurs participent cette semaine à une conférence de police à Tulsa pour acquérir de nouvelles compétences utiles à leur carrière.

La Conférence sur les crimes majeurs au Hard Rock Casino prépare les enquêteurs à la manière de gérer les tendances de la criminalité et les initie aux nouvelles technologies.

Les enquêteurs affirment qu’à mesure qu’ils découvrent les tendances, les criminels modifient leurs méthodes, ce qui rend difficile pour eux de garder une longueur d’avance.

La Conférence sur les crimes majeurs rassemble tous les aspects de l’application de la loi en un seul endroit.

Les agences du Missouri, du Kansas et de l’Oklahoma se réunissent pour partager les tendances de la criminalité qu’elles observent dans leurs régions dans le but d’y mettre un terme.

Le sergent Wes Jones du bureau du shérif du comté de Rogers affirme que c’est une bataille constante.

«Parfois, c’est comme ça. Parfois, j’ai l’impression que nous sommes en retard, mais c’est pourquoi nous venons ici. C’est pourquoi nous travaillons en réseau. Nous apprenons ce qui se passe dans l’État et dans d’autres États », a déclaré Jones.

Le lieutenant Derek White de l’OSBI indique que la conférence organise des cours pour enseigner les techniques d’entretien, les stratégies d’enquête et les procédures de témoignage en salle d’audience.

« En fin de compte, il s’agit de résoudre des crimes », a déclaré White.

White dit que la conférence introduit également de nouvelles technologies, mais que celles-ci comportent des aspects positifs et négatifs.

« À certains égards, cela facilite la traque des suspects, le suivi des pistes, des choses comme ça. À certains égards, cela rend plus difficile les enquêtes, car les criminels utilisent également la même technologie pour commettre des crimes en toute impunité », a déclaré White.

Jones dit qu’il surmonte ce problème en établissant des réseaux avec des agents plus expérimentés.

« C’est pour ça que tu es ici. Il y a des gars qui sont ici pour leur première année comme moi, et puis il y a d’autres gars qui font ce travail depuis 20, 30 ans, et c’est formidable pour des gars comme moi d’aller chercher ces gars et d’obtenir leur sagesse sur la façon de le faire. ce travail », a déclaré Jones.