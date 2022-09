La conférence sur le travail s’ouvre avec l’hymne national pour la première fois alors que Keir Starmer rend hommage à Queen

SIR Keir Starmer est devenu ému en rendant hommage à la reine et a fièrement chanté le national lors de la conférence du travail à Liverpool ce matin.

Dans son discours d’ouverture, Sir Keir a décrit feu Sa Majesté comme “le plus grand monarque de ce grand pays” et s’est déclaré “fier de diriger l’hommage que notre parti lui rend”.

Sir Keir Starmer a ouvert la conférence du travail ce matin avec un hommage à feu Sa Majesté Crédit : Reuters

Sir Keir Starmer a décrit la reine comme “le plus grand monarque de ce grand pays” Crédit : Reuters

La dirigeante travailliste a déclaré: «Elle a créé une relation spéciale et personnelle avec nous tous. Une relation basée sur le service et le dévouement à notre pays.

“Même maintenant, une fois la période de deuil passée, il semble toujours impossible d’imaginer une Grande-Bretagne sans elle.

“Presque aucun d’entre nous n’a jamais rien connu d’autre. Pour nous, feu la reine a toujours été simplement la reine, la seule reine. Par-dessus tout, notre reine.”

Des milliers de délégués à la conférence ont pris part à une minute de silence après l’hommage de Sir Keir.

Au grand soulagement des chefs de parti, aucun militant n’a chahuté ou protesté dans la salle de conférence.

Pour la première fois, les délégués de la conférence EVER ont également chanté l’hymne national.

Mais les stewards devaient distribuer des cartes de paroles à l’avance, au cas où des membres ne connaîtraient pas les paroles.

Sir Keir a chanté “God Save the King” avec passion et fierté dans le but de prouver que le parti travailliste est à nouveau patriotique.

Pas plus tard qu’hier, son prédécesseur Jeremy Corbyn a fustigé le fait de chanter l’hymne national à la conférence comme une idée “très, très étrange”.

M. Corbyn a déclaré à la BBC: “En tant que pays, nous ne chantons pas régulièrement l’hymne national à chaque événement auquel nous assistons.

“Nous ne sommes pas ce genre de, ce que j’appellerais, excessivement nationaliste.”

Le chant s’est déroulé sans accroc, malgré les craintes qu’il puisse être détourné par des militants d’extrême gauche.

Hier soir et tôt ce matin, les patrons de la fête ont subi une opération de fouet massive pour s’assurer que le plus de gens possible remplissaient la salle pour chanter.