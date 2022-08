La conférence sur le traité nucléaire touche à sa fin avec l’Ukraine sous les projecteurs

NATIONS UNIES (AP) – Alors que 191 pays approchent de la fin vendredi d’une conférence de quatre semaines pour examiner le traité historique des Nations Unies visant à freiner la propagation des armes nucléaires, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la prise de contrôle de la plus grande centrale nucléaire d’Europe et les rivalités entre l’Occident et la Chine posaient des obstacles majeurs à un accord sur un document final.

L’ambassadeur argentin Gustavo Zlauvinen, président de la conférence chargée d’examiner le traité de non-prolifération nucléaire vieux de 50 ans, qui est considéré comme la pierre angulaire du désarmement nucléaire, a fait circuler jeudi un projet de document final de 35 pages. Après avoir écouté les objections des pays lors d’une session à huis clos, les diplomates ont déclaré qu’il prévoyait de réviser le document pour une dernière discussion à huis clos vendredi matin, avant une réunion publique dans l’après-midi pour clôturer la conférence.

Tout document doit être approuvé par toutes les parties au traité et il n’est pas certain qu’un accord soit conclu avant la fin de la conférence. Il est possible que seule une brève déclaration réaffirmant le soutien au TNP obtienne un soutien unanime.

La conférence d’examen du TNP est censée se tenir tous les cinq ans, mais a été retardée en raison de la pandémie de COVID-19. Le dernier en 2015 s’est terminé sans accord en raison de graves divergences sur l’établissement d’une zone au Moyen-Orient exempte d’armes de destruction massive.

Ces différences n’ont pas disparu mais sont en cours de discussion, et le projet de document final obtenu par l’Associated Press réaffirmerait l’importance d’établir une zone dénucléarisée au Moyen-Orient. Ce n’est donc pas considéré comme une pierre d’achoppement majeure cette année.

La question qui a changé la dynamique de la conférence est l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février et l’avertissement du président russe Vladimir Poutine selon lequel la Russie est une puissance nucléaire « puissante » et que toute tentative d’ingérence entraînerait des « conséquences que vous n’avez jamais vues ». sa décision peu après de placer les forces nucléaires russes en état d’alerte maximale.

Poutine a depuis reculé, déclarant qu'”une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée”, un message réitéré par un haut responsable russe le jour de l’ouverture de la conférence du TNP le 2 août. En outre, l’occupation par la Russie de l’Europe la plus grande centrale nucléaire de Zaporizhzhia, dans le sud-est de l’Ukraine, où Moscou et Kyiv se sont mutuellement accusés de bombardements, a fait craindre une catastrophe nucléaire.

Plus tôt cette semaine, l’ambassadrice des États-Unis à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré au Conseil de sécurité que l’administration Biden cherchait un document final consensuel qui renforce le traité et reconnaît « la manière dont la guerre de la Russie et les actions irresponsables en Ukraine sapent gravement les principaux objectifs du TNP ». objectif.”

L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a accusé les États-Unis et leurs alliés lors de cette réunion du conseil de “politiser le travail sur le document final, en plaçant leurs intérêts géopolitiques à punir la Russie au-dessus de leurs besoins collectifs pour renforcer la sécurité mondiale”.

“Dans le contexte du sabotage réel par l’Occident collectif de l’architecture de sécurité mondiale, la Russie continue de faire tout son possible pour maintenir à flot au moins ses éléments clés et vitaux”, a déclaré Nebenzia.

Le projet de document de 35 pages contient au moins trois références spécifiques à l’usine de Zaporizhzhia, notamment l’expression de “graves préoccupations” concernant sa sécurité, les activités militaires menées à l’intérieur ou à proximité et la perte de contrôle de l’installation par les autorités ukrainiennes. Le projet exprime son soutien aux efforts déployés par l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, l’Agence internationale de l’énergie atomique, pour visiter l’usine et garantir le non-détournement de matières nucléaires.

En vertu des dispositions du TNP, les cinq puissances nucléaires d’origine – les États-Unis, la Chine, la Russie (alors l’Union soviétique), la Grande-Bretagne et la France – ont convenu de négocier en vue d’éliminer un jour leurs arsenaux et les nations sans armes nucléaires ont promis de ne pas acquérir d’armes nucléaires en échange. pour une garantie de pouvoir développer l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.

L’Inde et le Pakistan, qui n’ont pas adhéré au TNP, ont obtenu la bombe. La Corée du Nord a fait de même, qui a ratifié le pacte mais a annoncé plus tard qu’elle se retirait. Israël non signataire, qui est censé disposer d’un arsenal nucléaire mais ne le confirme ni ne le nie, a été un obstacle dans les discussions sur une zone du Moyen-Orient exempte d’armes de destruction massive.

Néanmoins, le traité a été crédité de limiter le nombre de nouveaux venus nucléaires (le président américain John F. Kennedy avait autrefois prévu jusqu’à 20 nations dotées d’armes nucléaires) en tant que cadre de coopération internationale en matière de désarmement.

Le projet de document final exprimerait sa profonde préoccupation “que la menace d’utilisation d’armes nucléaires aujourd’hui soit plus élevée qu’à tout moment depuis les sommets de la guerre froide et la détérioration de l’environnement de sécurité internationale”.

Des diplomates et des experts nucléaires surveillant les négociations à huis clos ont cité d’autres différences qui pourraient bloquer un accord sur un document final.

Il s’agit notamment des demandes de la Chine pour qu’elle mentionne l’accord américano-britannique-australien visant à fournir à l’Australie un sous-marin à propulsion nucléaire et au partage nucléaire en Europe, et les demandes de certains pays fortement opposés aux armes nucléaires pour qu’un désarmement nucléaire immédiat soit inclus, que certains Les pays occidentaux appellent irréaliste.

Edith M. Lederer, Associated Press