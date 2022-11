La conférence sur le climat annonce que la perte de glace de mer d’été dans l’Arctique est désormais inévitable d’ici 2050

Un nouveau rapport de dizaines de scientifiques internationaux indique qu’il est inévitable que l’Arctique perde toute sa couverture marine estivale au moins une fois au cours de la prochaine génération et probablement beaucoup plus souvent que cela.

“C’est un seuil basculé”, a déclaré Pamela Pearson, l’une des principales rédactrices du rapport sur l’état de la cryosphère rendu lundi lors de la conférence sur le climat COP27 en Égypte.

“La perte de glace de mer en été est désormais inévitable.”

La perte, qui devrait se produire au moins une fois d’ici 2050, sonne la fin de tout un écosystème qui a évolué pour une couverture de glace toute l’année. Ses autres effets, des perturbations météorologiques dans le monde entier à l’élévation du niveau de la mer et à l’acidification des océans, commencent à peine à être compris, a déclaré Pearson.

“Les conséquences sont imprévisibles. Nous ne savons pas comment le système réagira.”

Les auteurs s’appuient sur la convergence croissante des modèles de calotte glaciaire et de la recherche sur l’ancien climat de la Terre. Cette convergence indique ce que les paléoclimatologues ont averti pendant des décennies – que la perte de glace et l’élévation irréversible du niveau de la mer pourraient se produire plus rapidement et à des températures plus basses que prévu.

Le rapport conclut que même avec un réchauffement de 1,5 °C – l’objectif actuel – l’Arctique sera parfois entièrement ouvert certaines années. À 1,7 °C, cette condition serait courante à la fin de la saison de fonte. À 2 °C, la glace aurait disparu de juillet à octobre.

Les conséquences risquent d’être désastreuses pour les plantes et les animaux de l’Arctique. Des animaux tels que les ours polaires et les morses chassent sur la banquise et les minuscules créatures qui forment la base du réseau trophique arctique s’y suspendent.

“C’est le récif corallien de l’Arctique”, a déclaré Pearson, directeur de l’International Cryosphere Climate Initiative.

Les Inuits et d’autres habitants du Nord de partout au Canada dépendent de cet écosystème pour se nourrir.

Cependant, ils ne sont pas les seuls susceptibles d’être touchés par la perte.

La plupart des scientifiques pensent désormais que la diminution de la banquise est liée à des phénomènes météorologiques extrêmes tels que des inondations, ainsi qu’à des catastrophes climatiques au ralenti telles que des sécheresses, a déclaré Pearson.

De plus, l’acidification de l’océan Arctique devrait s’accélérer. Ce phénomène, causé lorsque les océans absorbent plus de dioxyde de carbone d’une atmosphère où ses niveaux sont enrichis, a déjà un effet sur les coquillages.

Les mers du nord plus chaudes augmenteront probablement la quantité de méthane – un puissant gaz à effet de serre – libéré par la fonte du pergélisol.

Ils accéléreront également probablement la fonte de la calotte glaciaire du Groenland, selon le rapport. Même à 1,5 °C de réchauffement, le niveau de la mer devrait augmenter d’au moins un mètre au cours du siècle à venir.

Les signes avant-coureurs sont là, a déclaré Pearson.

Il a plu en Antarctique en mars dernier, lorsque les températures étaient de 40 °C au-dessus de la normale. La fonte de la calotte glaciaire du Groenland a culminé en septembre pour la toute première fois. Les Alpes ont perdu plus de cinq pour cent de leur glace glaciaire en un seul été.

Alors que la conférence COP 27 se prépare, Pearson a déclaré que les dirigeants internationaux avaient beaucoup de travail devant eux.

De nombreux pays se sont engagés à être neutres en carbone d’ici 2050, mais elle souligne que cela signifie qu’ils doivent réduire de moitié leurs émissions de carbone d’ici 2030.

“Nous ne voyons pas encore cela dans la réalité. Beaucoup de ces promesses sont vraiment vagues. Aucun pays au monde n’est sur la bonne voie pour réduire de moitié ses émissions.”

Il est temps de se mettre au travail, suggéra Pearson.

“La glace ne se soucie pas de vos promesses.”