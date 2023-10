La conférence réduite du SNP laisse présager le pire à venir pour le parti – même après que le rêve d’indépendance soit tombé dans les herbes hautes | Nouvelles du Royaume-Uni

Il s’agit d’une conférence avec divers éléphants dans la salle.

Les délégués se rassemblent dans ce qui aurait dû être les derniers instants d’une deuxième campagne référendaire sur l’indépendance de l’Écosse.

Nicola Sturgeon avait ce jeudi 19 octobre 2023 à l’ordre du jour pour les Écossais de retourner aux urnes pour décider de l’avenir de la nation.

C’est un événement d’agenda bel et bien effacé.

Dans quel monde différent le SNP orbite maintenant.

Engagé dans une enquête policière sur les finances, les arrestations de personnalités autrefois éminentes du parti, d’un député en défection, d’un désastre lors d’une élection partielle clé et les sondages prédisent de sombres fortunes électorales.

Premier ministre Humza Yousafnouvelle figure de proue du mouvement nationaliste, lutte contre le feu depuis le début.

Il subit la pression des partisans de l’indépendance à bout de souffle, tout en essayant de séduire le grand public écossais, gouverné par les politiques du SNP depuis 16 ans.

Des sources haut placées du SNP reconnaissent qu’elles doivent désormais jouer le jeu sur le long terme lorsqu’il s’agit d’un futur départ du Royaume-Uni.

Un rêve jeté dans les hautes herbes

M. Yousaf a déclaré lui-même que son parti se heurtait à un obstacle.

Downing Street a déclaré à plusieurs reprises que « ce n’est pas le moment » et c’est une stratégie qui a fonctionné pour la longue liste des récents premiers ministres.

Le cadran n’a pas vraiment bougé en termes de sondages montrant un soutien à l’indépendance. Il se situe aux alentours de 50 % depuis des années.

Le premier ministre et ses proches savent que son rêve a été jeté dans l’herbe haute, mais convaincre ses membres de base constitue le plus grand défi, qui sont frustrés par le manque d’action.

La conférence de ce week-end à Aberdeen est moins importante que les autres conférences précédentes.

La foule a élaboré une nouvelle stratégie après regrouper le plan de Mme Sturgeon de déclarer l’indépendance après avoir obtenu 50 % plus un des voix aux prochaines élections générales.

Un député du SNP m’a dit en privé que les dirigeants devaient « arrêter de nous coincer ».

Le pire pourrait être en route pour le SNP

Le premier ministre espère « ouvrir » des discussions formelles avec le gouvernement britannique si son parti obtient la majorité des sièges écossais lors du vote de 2024.

Les travaillistes restent assis et regardent la tourmente se dérouler alors que le leader travailliste, Sir Keir Starmer, se sent enhardi après avoir essuyé le sol avec le SNP lors des récentes élections partielles de Rutherglen et Hamilton West.

Alors que la politique se joue, M. Yousaf tentera de lier le chaos économique auquel sont confrontées les familles dans un contexte de crise du coût de la vie et le manque d’accès à un deuxième vote pour l’indépendance.

Mais est-ce que ça marchera ?

Les récentes épreuves politiques ont été difficiles, mais le pire pourrait encore être à venir pour un parti qui domine et fixe l’agenda depuis si longtemps.