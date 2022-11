La conférence RAMP sur la diversité, l’équité et l’inclusion se tiendra le 16 novembre à DeKalb – Shaw Local

DeKALB – Une conférence organisée par une organisation à but non lucratif de la région qui défend les personnes handicapées se concentrera sur la diversité, l’équité et l’inclusion ce mois-ci à DeKalb.

La conférence E3 de RAMP sur la diversité, l’équité et l’inclusion pour les personnes handicapées aura lieu le 16 novembre au théâtre égyptien, 135 N. Second St. au centre-ville de DeKalb. L’événement mettra en vedette Antoinette P. Taylor comme conférencière, selon un communiqué de presse.

RAMPEqui a un bureau dans la ville de DeKalb, est un centre de vie indépendant non résidentiel à but non lucratif qui utilise la philosophie de la vie indépendante pour créer une communauté inclusive pour les personnes handicapées.

La conférence d’une journée cherchera à éduquer, responsabiliser et élever les participants en créant une discussion sur la façon dont les handicaps jouent un rôle dans les initiatives de diversité, d’équité et d’inclusion. Taylor prendra la parole de 9h à 10h30

Taylor, qui a été consultant en besoins exceptionnels pour le réseau USI/UEI de l’Université de Chicago de février 2006 à juin 2010, a travaillé avec des personnes handicapées de moins d’un an jusqu’à des adultes. Elle a de l’expérience auprès de personnes atteintes de troubles du spectre autistique légers à profonds, de troubles d’hyperactivité avec déficit de l’attention, de troubles de déficit de l’attention, de retard envahissant du développement, de retard de développement, de troubles d’apprentissage, de troubles socio-émotionnels, de paralysie cérébrale, de troubles cognitifs et plus encore.

Après la présentation de Taylor, il y aura une session de formation d’une heure sur le capacitisme. Le capacitisme est un traitement injuste ou des attitudes négatives envers désactivé personnes, selon Dictionnaires d’Oxford Learner.

La conférence sur la diversité, l’équité et l’inclusion des personnes handicapées se terminera par une table ronde de 11 personnes mettant en vedette Joseph Flynn, Jason Klein et Monique Bernoudy de la Northern Illinois University.

Les sponsors incluent Northwestern Medicine, le centre de données Meta DeKalb et Mortenson Construction.

Conférence les billets coûtent 85 $.