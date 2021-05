La conférence mondiale des développeurs d’Apple commence le 7 juin

Apple a annoncé aujourd’hui que sa conférence mondiale des développeurs débutera le 7 juin. L’événement se terminera trois jours plus tard, le 10 juin. Comme l’année dernière, la conférence sera entièrement en ligne.

Comme d’habitude, le premier jour est le plus chargé, car c’est à ce moment-là que la société tiendra également son discours d’ouverture, où elle annoncera les développements à venir pour iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS. Il peut également y avoir des annonces de matériel.

La présentation sera disponible en streaming sur apple.com, l’application Apple Developer, l’application Apple TV sur les plates-formes prises en charge et YouTube.

Le premier jour se tiendra également l’état des plates-formes de l’Union pour les développeurs, où ils pourront découvrir les nouveaux outils, technologies et avancées d’Apple annoncés lors de l’événement. Cela pourra être diffusé via l’application Apple Developer et le site Web Apple Developer.

Apple organisera également ses habituelles sessions approfondies et des laboratoires individuels pour les développeurs. Ceux-ci aident les développeurs à parler aux vrais ingénieurs Apple, y compris à ceux qui travaillent sur des fonctionnalités ou des API spécifiques, et leur permettent de dissiper tout doute ou confusion qu’ils pourraient avoir sur la plate-forme. Les membres du programme pour développeurs Apple peuvent demander des consultations individuelles en laboratoire avec plus de 1 000 experts Apple. À partir du 8 juin, les vidéos de session seront publiées tous les jours sur l’application Apple Developer et sur le site Web Apple Developer.

D’autres événements comprennent des activités et des événements spéciaux, tels que le codage ou un défi de conception, et des discours prononcés par des orateurs invités. Et enfin, le 10 juin, Apple organisera également ses Apple Design Awards pour les applications sur l’App Store.

Comme la WWDC 2020, la WWDC 2021 est entièrement gratuite pour tous les développeurs Apple enregistrés.

