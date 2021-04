Share on Twitter

THE Talk mettra en vedette un expert de la diversité en tant qu’invité du premier spectacle après la sortie de Sharon Osbourne.

La femme de 68 ans a récemment quitté le talk-show en raison des «accusations de racisme» portées contre elle.

Un expert en diversité apparaîtra dans le premier épisode de The Talk après la sortie de Sharon Osbourne[/caption]

Elle a quitté The Talk après des « accusations de racisme » en mars[/caption]

Le discours devrait revenir avec de nouveaux épisodes lundi, qui marquera le premier épisode depuis Sharon quitter le mois dernier.

Au cours du prochain épisode, l’expert de la diversité, de l’équité, de l’inclusion et de la justice, Donald E. Grant, et Anita Phillips, thérapeute en traumatologie et coach de vie de renommée nationale, rencontreront les hôtes.

Selon Le Wrap, Donald «offrira des conseils sur la façon d’avoir ces conversations difficiles».

Pendant ce temps, Anita «partagera son expertise sur la façon de guérir après un événement ou une conversation douloureux.»

L’expert en diversité Donald E. Grant, aura une conversation sérieuse avec les hôtes[/caption]

Les invités s’asseoiront avec les hôtes restants, y compris Sheryl Underwood[/caption]

Carrie Ann Inaba continuera à co-animer l’émission[/caption]

Elaine Welteroth parlera également aux invités de la diversité[/caption]

Amanda Kloots a rejoint le salon en décembre 2020[/caption]

Amanda Kloots, Elaine Welteroth, Carrie Ann Inaba et Sheryl Underwood continueront à co-animer le talk-show après le départ de Sharon.

La co-animatrice de longue date a quitté le programme après une bataille en ondes lorsque Sheryl a clairement indiqué qu’elle n’était pas d’accord avec Sharon après avoir défendu. Piers Morgan.

L’homme de 56 ans avait jeté un doute sur la Meghan Markle affirmations choquantes lors de son entretien avec Oprah Winfrey, qui comprenait se sentir suicidaire pendant la grossesse de son premier enfant.

La controverse a commencé avec Sheryl a défendu les commentaires de Piers Morgan sur Meghan Markle[/caption]

Les co-hôtes ont échangé des mots furieux avant Sharon a été laissé en larmes pendant le segment chauffé.

Suite à l’intense dispute, de nombreux fans a jugé les actions de Sharon comme racistes alors qu’elle défendait les commentaires insensibles de Piers sur Meghan.

Peu de temps après, l’ancienne co-animatrice de Sharon, Leah Remini, a réclamé l’ex L’Amérique a du talent le juge a un antécédents d’intimidation et de langage raciste.

Sharon a quitté la série après son intense combat avec Sheryl[/caption]

Les co-animateurs se sont disputés à l’antenne[/caption]

Leah, 50 ans, a accusé Sharon de se référer régulièrement à l’ex cohôte Julie Chen comme une «wonton» et des «yeux bridés».

Sharon a quitté plus tard le Le discours après 11 saisons, alors que la spéculation a commencé que le programme recherchait une annulation possible.

Malgré sa sortie, le réseau est ne cherche pas actuellement à remplacer la chaise vide de Sharon à ce moment là.

CBS a annoncé La sortie de Sharon fin mars, partageant un communiqué: «Sharon Osbourne a décidé de quitter The Talk.

Le réseau ne cherche pas encore le remplaçant de Sharon[/caption]





«Les événements de l’émission du 10 mars ont bouleversé toutes les personnes impliquées, y compris le public qui regardait à la maison.

«Dans le cadre de notre examen, nous avons conclu que le comportement de Sharon envers ses coanimateurs au cours de l’épisode du 10 mars ne correspondait pas à nos valeurs pour un milieu de travail respectueux.

«Nous n’avons pas non plus trouvé de preuves que les dirigeants de CBS aient orchestré la discussion ou aveuglé l’un des hôtes.»

Sharon est apparu dans l’émission pendant 11 saisons[/caption]