La conférence Focus sur l’enseignement et la technologie revient sur le campus de l’UMSL pour la première fois en quatre ans

Les dernières années ont été pleines de défis pour les éducateurs, du passage immédiat à l’apprentissage à distance à la suite de la pandémie de COVID-19 à l’éveil de la justice sociale en passant par l’avènement de ChatGPT et de l’IA générative. Il est peut-être plus important que jamais que les éducateurs avancent avec un sentiment de contrôle et de détermination – et Brigitte Arend propose plusieurs façons d’y parvenir.

Pour son discours d’ouverture lors de la 22e édition Conférence Focus sur l’enseignement et la technologie hébergé par le Université du Missouri-St. Louis‘ Centre d’enseignement et d’apprentissage, Arend a partagé cinq stratégies pour aider les éducateurs à trouver un but et de la joie dans leur travail. En tant que directrice associée de l’enseignement et de l’apprentissage à la Metropolitan State University de Denver, Arend a déclaré qu’elle avait pour mission personnelle d’aider les professeurs à être plus intentionnels dans leur enseignement, car elle pense que cela conduit à un enseignement plus efficace.

« Plus nous sommes intentionnels, plus nous sommes capables de créer des situations dans lesquelles les élèves apprennent le genre de choses que nous voulons qu’ils apprennent, et je crois que cela est vraiment lié à plus de plaisir dans notre enseignement », a déclaré Arend. « Et je veux constamment relier ces trois éléments. Le plaisir n’est pas qu’une réflexion secondaire ; ce n’est pas vraiment quelque chose qui est une sorte de sous-produit intéressant. Soyons honnêtes : nous avons vécu beaucoup de choses dans l’enseignement supérieur ces dernières années qui ne nous apportent peut-être pas beaucoup de joie, qui ont été très difficiles pour nous. Ce que j’espère donc faire dans mon travail actuel, c’est me concentrer sur cette intentionnalité qui, je crois, conduit à une pratique pédagogique efficace, puis agréable.

Arend a lancé le discours d’ouverture d’une heure en s’arrêtant une minute pour demander aux participants de réfléchir à leurs rêves pour les étudiants. Un éducateur a déclaré qu’il souhaitait que les étudiants quittent leur cours avec une boîte à outils de ressources qu’ils peuvent utiliser immédiatement, tandis qu’un autre espère donner aux étudiants les moyens d’explorer les domaines qui les effraient dans leur propre vie.

Arend a ensuite partagé cinq stratégies pour aider les éducateurs à puiser à nouveau dans l’intentionnalité, notamment la conception d’un apprentissage à long terme en exploitant des parties de cours qui rendent les éducateurs vraiment enthousiastes, en intégrant des valeurs et de l’attention, en relevant les défis pédagogiques, en identifiant de manière proactive les limites et en développant un praticien réflexif. des habitudes.

« J’espère que plus nous pouvons être intentionnels dans notre enseignement, plus nous sommes efficaces, et nous nous amusons certainement beaucoup plus lorsque les choses vont bien et lorsque les élèves apprennent ou au moins certains élèves réussissent vraiment. les sauts que nous voulons », a déclaré Arend. « J’espère pour vous que si vous parvenez à intégrer certaines de ces pratiques, cela vous aidera à retrouver et à renouer avec davantage de plaisir dans votre pratique. »

Jennifer McKanry, coprésidente de la conférence et directrice adjointe du Centre for Teaching and Learning, a déclaré que le discours d’Arend était une excellente façon de rappeler aux éducateurs leur passion pour l’enseignement.

« Compte tenu de trois années de pandémie et du fait que tout le monde en sort actuellement, nous voulions vraiment que le message principal de cette année soit de rajeunir notre passion pour l’enseignement et de renouer avec ce qui nous a vraiment fait aimer ce domaine », a déclaré McKanry. . « Nous voulions vraiment trouver quelqu’un qui soit capable de transmettre ce message de revigoration positive de notre passion pour l’enseignement, et le travail du Dr Arend va dans ce sens.

Le discours d’ouverture n’était qu’un des éléments de la conférence annuelle, qui présentait cette année un nouveau format hybride. En plus de la journée entièrement virtuelle du 29 septembre, une journée entièrement en personne a eu lieu sur le campus de l’UMSL le 6 octobre, marquant la première fois que la conférence se réunit en personne depuis avant la pandémie de COVID-19.

« Chaque année, à la conférence, je suis émerveillée et éblouie par la remarquable communauté de partage qui se produit ici », a déclaré Keeta Holmes, coprésidente de la conférence et directrice du Centre d’enseignement et d’apprentissage, en présentant Arend. « Ensemble, nous élevons collectivement nos communautés et faisons une telle différence dans les vies qui nous entourent. Notre programme de conférences comprend une variété de sessions qui favorisent l’innovation, le bien-être, la réflexion et la narration.

En plus des 34 sessions en ligne, le programme virtuel a également récompensé les gagnants du Prix ​​IDÉE 2023, qui honorent ceux qui favorisent l’inclusion, la diversité et l’équité dans les contextes d’enseignement mixte et en face-à-face en ligne grâce à une conception et une prestation de cours innovantes. Jessica DeSpain, professeur d’anglais à la Southern Illinois University Edwardsville, a reçu le prix Focus on Instruction, et Jason Vasser-Elong, professeur adjoint d’anglais et d’études afro-américaines au Pierre Laclede Honors College de l’UMSL, a reçu le prix Focus on Instruction. Prix ​​du design.

La conférence en personne, qui a attiré près de 400 participants sur le campus cette année, avait également un nouveau siège au Millennium Student Center. La journée comprenait 27 sessions couvrant des sujets d’actualité tels que ChatGPT et l’intelligence artificielle, ainsi que des alternatives aux forums de discussion classiques et au recadrage cognitif dans l’écriture narrative.

En particulier, McKanry a attribué à John Bryant, Lester Stewart et Rachel Thompson le mérite de Services événementielsainsi que Cheri Hicks et Sheila Stiles avec Sodexo Restauration, en faisant en sorte que la première conférence en personne organisée depuis des années se déroule si bien. Les premiers retours des participants ont été positifs, le format hybride rendant la conférence accessible à un large public d’éducateurs.

« L’objectif est vraiment d’atteindre les professeurs et tout autre personnel qui travaille à l’appui du développement des programmes d’études pour leur donner l’occasion de prendre du recul, de réfléchir et peut-être d’acquérir de nouvelles idées sur l’enseignement », a déclaré McKanry. « Je sais que de nombreux professeurs consacrent la majeure partie de leur budget de développement professionnel à des conférences spécifiques à leur discipline, et en particulier pour nos professeurs à temps partiel ou auxiliaires, ils n’ont souvent pas la possibilité d’assister à des conférences professionnelles ou de budget pour le faire. Nous étions tellement heureux d’être de retour en personne, mais nous avons également reçu des commentaires de personnes qui ne pourraient pas y assister si ce n’était pas en ligne en raison de restrictions de voyage, de budget et d’autres facteurs. Nous espérons que le nouveau format répondra aux besoins de chacun.