La conférence d’un ancien joueur de la NBA à Streator High School reportée – Shaw Local

L’ancien basketteur de la NBA Chris Herren a reporté sa présentation au Streator High School.

La conférence était prévue pour le jeudi 1er décembre, avec des présentations prévues pour les élèves pendant la journée scolaire et une conférence ouverte au public le soir.

En raison des mauvaises conditions météorologiques où Herren voyageait, la présentation publique a été reportée à 18 heures le mercredi 1er mars. Les organisateurs ont déclaré qu’ils publieraient plus d’informations sur la conférence à l’approche de la date de prise de parole.

Herren partagera son parcours à travers la dépendance et son chemin vers la guérison. Sans alcool ni drogue depuis le 1er août 2008, Herren a parlé à plus d’un million d’étudiants à l’échelle nationale dans le but de susciter des discussions honnêtes et de faire une différence positive dans la vie. Grâce à sa présentation, Herren habilite le public et guide les étudiants à repenser leur regard sur la maladie de la toxicomanie, du dernier au premier jour.