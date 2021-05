La conférence du Vatican présente Fauci, Francis – et Aerosmith

La conférence, qui commence jeudi et se termine samedi avec une audience virtuelle avec le pape, était prévue bien avant que la pandémie n’éclate l’année dernière. Les organisateurs affirment qu’il n’a pris plus d’importance que dans le contexte d’une prise de conscience croissante de la nécessité d’un accès mondial aux soins de santé, des nouvelles avancées dans la technologie des vaccins et d’une meilleure compréhension du coût de la solitude pour la santé mentale.