Un événement mettant en vedette le PDG de Target, Brian Cornell, a été reporté alors que la nation attend le verdict du jury dans le procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin.

Le détaillant à grande surface est l’une des plus grandes entreprises de Minneapolis, la ville où George Floyd a été tué et où se déroule le procès.

Cornell devait s’exprimer mardi à 17 h 30 HE lors d’un événement virtuel organisé par l’Economic Club of Chicago. Selon la description de l’événement, Cornell prévoyait de parler de l’évolution du paysage de la vente au détail et de l’engagement de l’entreprise envers Chicago.

Lisa Emerick, vice-présidente et directrice du marketing et de l’engagement de l’Economic Club of Chicago, a déclaré mardi après-midi que l’événement serait reporté à la lumière du verdict imminent. La cible n’a pas pu être immédiatement atteinte pour le commentaire.

Le verdict du jury devrait être lu entre 16 h 30 et 17 h HE mardi, selon un avis du tribunal.

En tant que société de premier plan basée à Twin Cities, Target a été particulièrement proche du meurtre de Floyd. Certains de ses magasins ont été endommagés lors des troubles qui ont suivi sa mort. Un magasin, situé non loin de l’endroit où Floyd est mort, devait être complètement reconstruit.

Après le meurtre de Floyd, Target faisait partie des entreprises qui se sont engagées à faire progresser l’équité raciale dans ses murs et au-delà. Plus tôt ce mois-ci, le détaillant a déclaré qu’il dépenserait plus de 2 milliards de dollars avec des entreprises appartenant à des Noirs d’ici 2025. Cela comprend le lancement d’un nouveau programme pour aider à découvrir les entrepreneurs noirs et à mettre plus de leurs produits sur ses tablettes.

L’année dernière, Target s’est engagé à augmenter le nombre d’employés noirs de 20% au cours des trois prochaines années.