La conférence des Nations Unies sur les océans envisage des étapes vers un accord sur la haute mer

La Conférence des Nations Unies sur les océans de cinq jours à Lisbonne, au Portugal, a attiré des hauts fonctionnaires et des scientifiques de plus de 120 pays dans la ville portuaire atlantique du sud-ouest de l’Europe, ainsi que des militants consternés par l’incapacité à proposer des règles internationales susceptibles d’assurer la durabilité des océans. .

Aucun cadre juridique complet ne couvre la haute mer. Les océans couvrent environ 70 % de la surface de la terre et fournissent de la nourriture et des moyens de subsistance à des milliards de personnes. Certains militants les désignent comme la plus grande zone non réglementée de la planète.