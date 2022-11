La conférence des Nations Unies sur la faune se termine par la protection de 500 espèces

PANAMA CITY (AP) – Une conférence internationale sur le commerce des espèces menacées s’est terminée vendredi au Panama, avec des protections établies pour plus de 500 espèces.

Les mesures ont été approuvées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, connue sous ses initiales CITES.

La conférence a convenu de renforcer les réglementations commerciales sur les requins ciblés par le commerce des ailerons et les minuscules grenouilles à la peau translucide.

Les populations mondiales de requins sont en déclin, les décès annuels dus à la pêche atteignant environ 100 millions. Les requins sont principalement recherchés pour leurs ailerons, qui sont utilisés dans la soupe aux ailerons de requin, un mets délicat populaire en Chine et ailleurs en Asie.

Pendant deux semaines, le rassemblement de 184 nations a cherché à lutter contre le commerce d’espèces menacées d’extinction.

Le traité international sur le commerce des espèces sauvages, qui a été adopté il y a 49 ans à Washington, DC, a été salué pour avoir contribué à endiguer le commerce illégal et non durable de l’ivoire et des cornes de rhinocéros ainsi que des baleines et des tortues marines.

Les grenouilles translucides ou “de verre” ont été durement touchées par la perte d’habitat, les maladies et leur popularité dans le commerce des animaux de compagnie, a déclaré Joaquín de la Torre, directeur international du Fonds international pour la protection des animaux, IFAW.

“Nous attendons cela depuis trois ans”, a déclaré De la Torre à propos des protections. “Ce sont des espèces très charismatiques.”

La conférence a également voté pour restreindre le commerce des tortues d’eau douce sud-américaines connues sous le nom de Matamata, dont l’aspect pointu et préhistorique les a rendues populaires parmi les collectionneurs.

La CITES a approuvé 46 des 52 propositions présentées, y compris des restrictions sur des dizaines d’espèces d’arbres.

Les fans d’hippopotames, présents dans plus de trois douzaines de pays africains et les habitués des documentaires sur la nature, avaient espéré que la convention interdirait le commerce, mais cette proposition n’a pas été approuvée.

La proposition d’interdire le commerce des hippopotames s’est heurtée à l’opposition de l’Union européenne, de certains pays africains et de plusieurs groupes de conservation, qui soutiennent que de nombreux pays ont des populations d’hippopotames en bonne santé et que le commerce n’est pas un facteur de leur déclin.

The Associated Press