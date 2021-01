La règle n ° 1 lorsque vous participez à une conférence de presse Zoom est de vous assurer que le son est désactivé.

Le quart-arrière de Clemson Trevor Lawrence, qui a été dominé par Justin Fields de l’Ohio State pendant le Sugar Bowl vendredi, offrait son aperçu de la défaite 49-28 de son équipe classée n ° 2 lorsqu’il a été interrompu par un commentaire désinvolte.

« Le pauvre Trevor a besoin de se raser », a déclaré une personne à l’appel.

Le modérateur a rappelé aux journalistes de couper le son de leur ordinateur à moins qu’ils ne posent une question.

Lawrence regarda autour de lui et ne savait pas trop comment réagir.

Il a simplement ri et a dit: « Merci. »

Lawrence a lancé pour 400 verges, deux touchés et une interception. Fields a lancé pour 385 verges, six touchés et une interception.

Fields ira au match de championnat national contre l’Alabama le 11 janvier.

Lawrence devrait se classer n ° 1 au repêchage de la NFL