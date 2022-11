La conférence de Fox Valley a un premier tour difficile – Shaw Local

Vous ne pouvez pas tous les gagner.

Et vous ne pouvez pas envoyer quatre équipes en quarts de finale des séries éliminatoires chaque année.

La Fox Valley Conference a célébré une saison extraordinaire en 2021 lorsque quatre équipes – Cary-Grove, Crystal Lake Central et Prairie Ridge en classe 6A, et Jacobs en 7A – se sont qualifiées pour les quarts de finale des séries éliminatoires. Cary-Grove a avancé pour remporter le titre d’État contre East St. Louis 37-36 dans un match classique.

Cette saison, la première semaine des séries éliminatoires n’a pas été clémente avec le FVC. Prairie Ridge est la seule équipe FVC encore debout, après avoir battu Crystal Lake South 63-55 lors d’un match de classe 6A samedi.

Les deux autres équipes FVC, Huntley en 8A et Jacobs en 7A, ont été battues par des équipes moins bien classées lors de matchs à domicile vendredi. Le n ° 24 Andrew a battu Huntley 28-18 en classe 8A; Le n ° 24 Brother Rice a blanchi Jacobs 27-0 dans la classe 7A.

Le FVC est considéré parmi les meilleures conférences de l’État. Cary-Grove ou Prairie Ridge a joué dans chacun des cinq derniers matchs de championnat d’État de classe 6A, chacun remportant deux titres d’État.

En 2016, le FVC comptait également quatre équipes de quart de finale : CG et Prairie Ridge (6A), Jacobs (7A) et Huntley (8A).

Mais cette saison ne restera pas comme une année record.

Tirage grossier : Jacobs a renvoyé 16 partants d’une équipe qui espérait une autre course en séries éliminatoires profondes après avoir partagé le titre FVC avec Huntley et Prairie Ridge, mais les Golden Eagles ont été évincés par une équipe de la conférence sans doute la plus difficile de l’État.

Frère Rice joue dans la division bleue CCL/ESCC avec Loyola, Mount Carmel et Marist. Les pertes des croisés sont venues contre ces trois et un croisement contre St. Rita. Loyola est n° 1 et Marist est n° 9 dans la classe 8A ; Mount Carmel est le n ° 1 et St. Rita est le n ° 4 en 7A.

Ashton Niehaus de Jacobs rassemble ses émotions après la défaite de Jacobs contre Brother Rice lors d’un match de football éliminatoire de première ronde de classe 7A de l’IHSA le vendredi 28 octobre 2022 à l’école secondaire Jacobs d’Algonquin. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver — gshaver@shawm)

Lorsque Jacobs a vu son tirage au sort, il savait que Brother Rice pourrait être la meilleure équipe 5-4 de l’État.

La défensive de Brother Rice était tout simplement trop pour Jacobs, qui avait martelé des verges toute l’année avec son jeu de course. Face aux Crusaders, les Eagles n’ont pas atteint les 100 yards au sol.

L’entraîneur de Jacobs, Brian Zimmerman, a estimé que les secondeurs Christian Pierce (6-0, 205 livres) et Jack Morrison étaient les clés, ainsi que le joueur de ligne défensive Roderick Pierce III (6-2, 280). Roderick Pierce, un senior et le frère de Christian, est engagé dans le Wisconsin. Christian est en deuxième année.

“Nous savions que les numéros 11 (Christian Pierce) et 2 (Morrison) allaient être les gars”, a déclaré Zimmerman. «Nous avons essayé de fuir un peu le n ° 55 (Roderick Pierce). Nous ne pouvions tout simplement pas le mettre ensemble.

Jacobs a fait quelque chose qu’il n’avait pas accompli depuis 2013 en remportant le titre FVC, mais il en voulait plus après que les séries éliminatoires de l’année dernière aient égalé les meilleures de l’histoire de l’école.

« Ça a été tout », a déclaré le joueur de ligne offensive Kyle Koziel, un joueur universitaire de quatre ans. « Je ne peux pas exprimer avec des mots à quel point cela a signifié pour moi. J’ai été arrêté en première année et nous étions 3-6. La deuxième année était l’année COVID. Le lien est fou, j’aime tous ces gars.

Montée rapide : Au cours des trois dernières semaines, le quart-arrière de Prairie Ridge, Tyler Vasey, s’est précipité pour 1 115 verges et 15 touchés, et les Wolves en avaient besoin de tout pour maîtriser Crystal Lake South (deux fois) et Crystal Lake Central dans des matchs à haut score.

Tyler Vasey de Prairie Ridge court avec le ballon lors d’un match de football éliminatoire de premier tour de classe 6A de l’IHSA le samedi 29 octobre 2022, entre Prairie Ridge et Crystal Lake South à Prairie Ridge High School à Crystal Lake. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com)

Les 392 verges de Vasey lors de la victoire 63-55 de samedi contre South lors de leur match éliminatoire de première ronde de classe 6A ont égalé le record de course en séries éliminatoires en un seul match dans cette classe.

Vasey a maintenant 2 835 verges, 11e sur la liste selon ihsa.org. À son rythme actuel, Vasey a une chance d’atteindre le record de course de la saison IHSA (3 325) établi par TJ Stinde de Lexington en 2009.

Prairie Ridge (9-1), tête de série no 2, accueillera Kaneland no 7 (7-3) à 13 h samedi au deuxième tour.

IHSA TOP SAISONS DE PRÉCÉDENT

Rang Joueur, école An Verges 1. TJ Stinde, Lexington 2009 3 325 2. Justin Jackson, Glenbard Nord 2013 3 171 3. Sean Dunning, Decatur Sainte Thérèse 2005 3 127 4. Jacob Dixon, Carlinville 2016 3 113 5. Hickey Thompson, Belleville Althoff 1990 3 105 6. John Dergo, Morris 2005 3 010 6. Caleb Pratt, Westville 2007 3 010 8. Henry Deters, Unité de Tolono 2005 2 937 9. Michel Ratay, Genève 2008 2 855 dix. Quartus Stitt, Argenta-Oreana 2004 2 849 11. Tyler Vasey, Crête des Prairies 2022 2 835

Sud tombe en combattant : Le match éliminatoire de premier tour de classe 6A de samedi entre Prairie Ridge et Crystal Lake South a comporté de nombreux gros jeux et des moments époustouflants alors que les rivaux de Crosstown se sont combinés pour 17 touchés au total.

Les Wolves et les Gators se sont combinés pour neuf touchés au deuxième quart seulement, chaque équipe marquant avec moins de 45 secondes à jouer.

L’entraîneur du Sud, Rob Fontana, savait que son équipe devrait égaler la capacité de gros jeu de Vasey, qui a couru pour 301 de ses 334 verges lors de la semaine 8 en seconde période. Les Wolves ont remporté ce match 48-41.

“Je dirais que nous affrontons des géants”, a déclaré Fontana. “Prairie Ridge va marquer 40 points à chaque fois, donc votre objectif est généralement d’en marquer 40 pour avoir une chance. Aujourd’hui, ils en ont vomi 63. Mais notre attaque a continué après.

« Je pense que c’est la partie unique de ce que nous faisons. Nous avons un mélange unique d’athlètes spéciaux. Ils croient toujours. Croire qu’ils peuvent marquer et croire qu’ils peuvent déplacer le ballon. Ils ont juste manqué de temps.

Fontana dira au revoir à une classe senior dédiée.

“En plus d’être vraiment bons au football, ce sont tous de très bonnes personnes et ce sont de très bons leaders”, a déclaré Fontana. “Leur leadership était sans égal. Nos seniors ont vraiment pris le contrôle de cette équipe.

Rebonjour: Richmond-Burton et Chicago Urban Prep/Bronzeville se sont bien connus au cours des six dernières années. Lorsque les Rockets, têtes de série (10-0), accueilleront les Lions n ° 8 (7-3) à 19 h vendredi en classe 4A, ce sera leur cinquième rencontre depuis 2017.

Et ce sera le deuxième voyage des Lions sur le nouveau terrain en gazon de R-B cette saison. RB a battu Bronzeville 49-0 lors de l’ouverture de la saison.

Les deux se sont rencontrés au premier tour des séries éliminatoires de classe 4A 2017 avec RB gagnant 21-6. En 2019, les Rockets ont de nouveau battu les Lions au premier tour 56-6.

Lors de l’ouverture de la saison 2021, RB a battu Bronzeville 69-0.

RB a remporté 42 de ses 43 derniers matchs et a participé aux demi-finales de classe 4A au cours de trois saisons consécutives.

Ennemi familier : Lorsque le n ° 7 Rochelle (8-2) visitera le n ° 15 Johnsburg (6-4) à 19 h vendredi, ce seront deux adversaires qui se connaissent bien de la division Kishwaukee River / Interstate 8 Blue.

Rochelle a remporté le premier match 60-34 lors de la semaine 3. Les Hubs ont battu Dixon 42-36 en prolongation au premier tour; Johnsburg a battu Chicago Hyde Park 54-8.

“C’est bon à savoir, parce que nous savons ce qu’ils vont essayer de faire, ce qu’ils nous ont battu la dernière fois que nous les avons affrontés”, a déclaré le demi défensif des Skyhawks Jake Metze. “C’est bon de savoir que nous les affrontons à nouveau et ce qu’ils vont essayer de faire et nous savons déjà ce qu’ils vont essayer de faire : courir le ballon.”

Johnsburg se sent bien avec une attaque qui produit 37,5 points par match. Les Skyhawks doivent trouver quelque chose en défense pour ralentir le puissant jeu au sol des Hubs.

“Cela va beaucoup aider”, a déclaré le quart-arrière des Skyhawks AJ Bravieri. “Notre attaque a eu un très bon match ce match-là, donc je me sens confiant de rouler à Rochelle et je me sens confiant de savoir ce qu’ils font et de savoir comment ils fonctionnent.”

• Alex Kanetcki et Michal Dwojak ont ​​contribué à ce rapport.