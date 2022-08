La Confédération Asiatique de Football retravaille le format des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA à 48 équipes en 2026

La Confédération asiatique de football a confirmé un nouveau format de qualification pour tenir compte de son nombre accru d’entrées directes pour une Coupe du monde à 48 équipes en 2026.

L’instance dirigeante du football en Asie a publié lundi un communiqué indiquant qu’un système de qualification à quatre tours avait été conçu en vue des huit places directes et de la seule place pour les éliminatoires intercontinentales attribuées à l’AFC après l’expansion de la Coupe du monde.

Selon le nouveau système, les équipes classées 26e à 47e en Asie participeront au premier tour de qualification, avec 11 équipes se qualifiant pour rejoindre le top 25 dans une série aller-retour au deuxième tour comprenant neuf groupes.

Les deux meilleures équipes de chacun de ces groupes passeront au troisième tour, qui sera divisé en trois groupes de six en compétition à la ronde.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Les première et deuxième équipes de chacun de ces groupes obtiendront des entrées directes pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les équipes aux troisième et quatrième places participeront à une ronde éliminatoire qui sera divisée en deux groupes de trois. Les vainqueurs de ces groupes obtiendront des places à la Coupe du monde ; les finalistes participeront à une éliminatoire pour la place de l’Asie dans une éliminatoire intercontinentale pour une dernière chance de se qualifier.

L’Asie avait quatre entrées directes pour la Coupe du monde 2022 qui débutera le 21 novembre, avec les équipes de première et deuxième places – l’Iran, l’Arabie saoudite, la Corée du Sud et le Japon – dans deux groupes de six équipes du troisième tour de qualification obtenant places automatiques pour le Qatar.

Les deux équipes de troisième place se sont rencontrées pour le droit de jouer contre l’équipe sud-américaine de cinquième place pour une autre place en Coupe du monde. L’Australie a battu les Émirats arabes unis lors des éliminatoires asiatiques, puis a battu le Pérou lors d’une éliminatoire intercontinentale pour s’assurer la 31e des 32 places à la Coupe du monde au Qatar.

L’AFC a déclaré que le format de qualification pour la Coupe du monde 2026 et pour la Coupe d’Asie 2027 était basé sur l’inscription des 47 associations membres “et est susceptible de changer en fonction du nombre final d’inscriptions”.

L’AFC prévoit également de déplacer le calendrier de son tournoi phare de clubs continentaux, la Ligue des champions d’Asie, pour commencer par une étape préliminaire en août de l’année prochaine et se conclure par une finale en mai 2024.

Le conseil d’administration a également approuvé la recommandation d’éliminer la règle des buts à l’extérieur en tant que bris d’égalité pour les équipes terminant à égalité de points de compétition. Au lieu de cela, des prolongations et, si nécessaire, des tirs au but seront utilisés pour déterminer le vainqueur des matchs de la saison aller-retour.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici