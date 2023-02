La conduite d’Enzo Fernandez avant le transfert de Chelsea critiquée par le chef du Benfica, Rui Costa – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux de samedi…

DAILY MIRROR

Le chef du Benfica, Rui Costa, a visé la conduite d’Enzo Fernandez avant son transfert à Chelsea le jour de la date limite.

L’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea est dans un doute majeur après avoir été exclu de son équipe de Ligue des champions – l’attaquant se disant “choqué et déçu” après avoir reçu la nouvelle.

Erik ten Hag dit qu’il ne s’inquiète pas du burn-out de Casemiro et Bruno Fernandes et insiste sur le fait qu’ils peuvent gérer chaque match.

Mikel Arteta a suggéré que sa main avait été forcée lors de la fenêtre de transfert de janvier après qu’Arsenal ait perdu Mohamed Elneny sur blessure.

L’ancien entraîneur de Mykhailo Mudryk, Andres Carrasco, a insisté sur le fait que la star ukrainienne aurait été mieux adaptée à un transfert à Arsenal.

LE SOLEIL

Pierre-Emerick Aubameyang semble être à Milan après avoir été exclu de l’équipe de Chelsea en Ligue des champions.

Les chefs de Chelsea et de Benfica auraient été proches d’une “confrontation physique” lors de négociations tendues pour Enzo Fernandez.

NORME DU SOIR

Graham Potter a déclaré qu’un “gros rhume” était à l’origine du remplacement de Mykhailo Mudryk à la mi-temps lors du match nul de Chelsea contre Fulham, son rival de l’ouest de Londres, vendredi.

Image:

Michail Antonio dit qu’il y a eu des offres pour lui en janvier





Michail Antonio a révélé que West Ham l’avait empêché de quitter le club en janvier, après que “quelques offres” soient arrivées pour l’attaquant.

COURRIER QUOTIDIEN

La Premier League et l’EFL restent bloquées dans des pourparlers sur la redistribution – avec des offres et des contre-offres faites et reçues mais aucun accord n’a été conclu.

Les fans américains de la populaire émission télévisée “Welcome to Wrexham” auront l’occasion de voir l’équipe jouer aux États-Unis cet été, le club gallois engageant une équipe dans un nouveau tournoi de football à sept contre sept qui se tiendra en Caroline du Nord cet été.

Randal Kolo Muani admet qu’il ne s’est pas remis de son échec dans les braises mourantes de la finale de la Coupe du monde 2022, insistant sur le fait que la mémoire “sera là pour la vie”.

Image:

Marcel Sabitzer a rejoint Man Utd en prêt le jour de la date limite





Thomas Muller a admis que l’équipe du Bayern Munich avait été surprise par le transfert le jour limite de Marcel Sabitzer à Manchester United.

Le nouveau propriétaire potentiel de Sheffield United, Dozy Mmobuosi, a fourni une injection de fonds à huit chiffres pour conjurer la menace de l’administration.

Eddie Hearn a pris la défense d’Anthony Joshua alors qu’il insiste sur le fait que le Britannique est prêt à revenir avec une “vengeance”.

LE TÉLÉGRAPHE

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que ses stars hors forme devraient s’inspirer de Marcus Rashford de Manchester United, car il a averti que “l’apitoiement sur soi” n’est pas une option pour les efforts du club.

L’INDÉPENDANT

Brendan Rodgers insiste sur le fait que Leicester doit accepter qu’ils vendront toujours leurs meilleurs joueurs, mais pense que les Foxes survivront.

LE GARDIEN

La Commission pour l’égalité et les droits de l’homme a pris la décision sans précédent de critiquer UK Athletics pour son interprétation “inexacte” de la loi après que l’UKA a annoncé des plans pour une nouvelle politique transgenre.

Le capitaine écossais, Jamie Ritchie, a déclaré qu’il ne savait pas à quoi s’attendre de la nouvelle équipe anglaise sous Steve Borthwick alors que l’équipe visiteuse cherchait à prolonger son invincibilité à Twickenham à trois matches.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

Image:

Michael Beale a discuté de Malik Tillman après ses performances pour les Rangers





Michael Beale a admis que son seul souci de perdre Malik Tillman cet été est de savoir si le club parent du Bayern Munich est tellement impressionné par ses progrès chez les Rangers qu’il veut qu’il revienne dans son équipe première.

Toby Sibbick a admis qu’il avait un jour de délai de transfert relaxant après avoir été ravi que Hearts ait repoussé Blackpool.

Le dernier jour frénétique d’Oliver Abildgaard en tant que joueur celtique a été révélé avec le milieu de terrain danois sur le point de signer un accord dans son pays natal avant de signer un accord en Italie.

L’entraîneur-chef de New York, Nick Cushing, a adopté une approche timide face aux rumeurs entourant une éventuelle sortie des Rangers pour James Sands.