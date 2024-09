La conduite d’eau principale du Grand Canyon s’est brisée des dizaines de fois. Pourquoi n’est-elle réparée que maintenant ?

Un jour de canicule de juin 2013, le Grand Canyon a découragé les randonneurs de faire une longue randonnée jusqu’au fond, car il n’y aurait pas d’eau potable. Un ensemble de cabanes et de lits historiques seraient également fermés pendant la nuit en raison d’une rupture de canalisation d’eau.

L’incident était l’une des 85 ruptures de la ligne de flottaison Transcanyon longue de 12,5 miles (20 kilomètres), qui fournit de l’eau potable à la rive sud du Grand Canyon et le canyon intérieur, a connu depuis 2010. Achevé en 1970, le pipeline a depuis longtemps dépassé sa durée de vie prévue de 30 ans, perturbant les opérations dans l’un des parcs nationaux les plus populaires des États-Unis.

Le pipeline est resté une infrastructure fragile et fuyante, mais vitale pour des millions de visiteurs. Cette année, après de multiples pannes, les autorités ont imposé des restrictions d’eau et annulé les nuitées dans les hôtels très fréquentésbouleversant certaines vacances d’été pendant le week-end de la fête du Travail.

Une solution à long terme est attendue vers 2027, mais il a fallu des décennies pour y parvenir. Ce long délai est dû à un processus de conception complexe et au défi de financer des projets coûteux au National Park Service, qui lutte sous des montagnes de travaux d’entretien en retard, selon les experts qui connaissent son histoire.

« Cela prend simplement du temps pour quelque chose d’aussi grand », a déclaré Robert Parrish, chef de la planification, de l’environnement et des projets au parc national du Grand Canyon, ajoutant que ce n’est pas seulement le service du parc – les services publics peuvent prendre 10 à 15 ans pour commencer à construire de grands projets.

Les séjours récents à l’hôtel El Tovar, au Bright Angel Lodge et dans d’autres hôtels du bord sud du canyon ont été interrompus pendant environ une semaine, les autorités s’étant précipitées pour réparer quatre ruptures dans la conduite d’eau.

Le pipeline Transcanyon serpente sur le terrain accidenté du canyon. Pendant des années, le service du parc a réparé les pannes de pipeline dues aux chutes de pierres, au gel, aux crues soudaines et à d’autres causes, au cas par cas, a déclaré Parrish. Selon une estimation de 2015, au cours des trois décennies précédentes, le pipeline a subi entre cinq et trente ruptures par an. Ces ruptures coûtent en moyenne environ 25 000 dollars chacune.

Ce n’est pas comme réparer la plupart des pipelines, selon Dan Cockrum, chef de l’entretien et de l’ingénierie du parc pendant près d’une décennie jusqu’en 1993.

Des hélicoptères ont dû transporter les ouvriers jusqu’à la fuite. Ils ont mesuré l’épaisseur et la courbure du tuyau endommagé, sont retournés au bord et ont fabriqué une pièce de remplacement, puis sont redescendus pour installer la nouvelle section, a-t-il rappelé.

Des fuites se produisaient plusieurs fois par an. À l’époque où Cockrum quittait son poste, les ingénieurs envisageaient de remplacer l’ensemble ou ses parties les plus vulnérables, car il souffrait de fractures de contrainte et de corrosion et approchait de la fin de sa durée de vie utile. Mais le plan de réparation majeure n’a pas été adopté.

« Lorsque les ressources sont insuffisantes, il faut faire un tri », explique Ernie Atencio, directeur régional du Sud-Ouest de la National Parks Conservation Association et ancien garde forestier du Grand Canyon. « Vous faites de votre mieux, aussi longtemps que vous le pouvez. Et parfois, les choses explosent. »

À court terme, une approche fragmentée aurait pu être judicieuse sur le plan économique. Quelques réparations par an étaient nettement moins coûteuses que les dizaines de millions de dollars nécessaires à un projet de remplacement, selon Greg MacGregor, chef de l’équipe de gestion de projet du parc de 2006 à 2017.

Cette réflexion a évolué vers une solution permanente au début des années 2010, a déclaré Parrish.

« Au lieu d’examiner un grand nombre de petits projets de réparation, les équipes se sont vraiment demandées : « Comment pouvons-nous envisager de procéder à un remplacement global de l’ensemble du système ? » », a-t-il déclaré.

MacGregor se souvient d’un énorme processus de réflexion pour déterminer la meilleure option et d’années d’analyse sur la manière de résoudre le problème complexe du transport de l’eau rare jusqu’à la rive sud.

Le service des parcs s’est dépêché de réparer les pannes, certaines plus importantes que d’autres, et de faire lentement des économies en vue d’une refonte majeure, a déclaré Parrish. « Il y avait trop de choses à régler en même temps. »

En 2018, le National Park Service a publié une évaluation environnementale, sollicité l’avis du public, puis l’année suivante, les autorités ont approuvé une solution plus complète. Le projet Transcanyon Waterline impliquera le remplacement d’environ 5 kilomètres de canalisations à l’intérieur du canyon, la modernisation de 5 kilomètres de lignes d’alimentation électrique à l’intérieur du canyon, la construction d’une prise d’eau à un nouvel emplacement et la mise à jour des systèmes de traitement de l’eau et électriques.

Les responsables affirment que le projet permettra au parc de répondre à ses besoins en approvisionnement en eau pendant les 50 prochaines années ou plus.

Le financement était l’un des plus gros obstacles. Le retard dans l’entretien du parc ne cessait de croître à l’époque de MacGregor, et il se souvient que le Congrès était réticent à signer un gros chèque. Le parc finirait par contribuer aux frais d’entrée. En 2018, les frais ont augmenté en partie pour aider à financer le pipeline.

Les parcs nationaux américains financent leurs coûteux travaux d’entretien principalement par le biais du Congrès, mais aussi par des dons, des œuvres philanthropiques et des droits d’entrée. Les grands parcs comme le Grand Canyon, qui accueillera près de 5 millions de visiteurs en 2023, ne conservent pas tout ce qu’ils perçoivent des droits d’entrée ; les grands parcs distribuent une partie des droits d’entrée aux plus petits parcs, dont beaucoup ne font pas payer les visiteurs. Le Grand Canyon conserve 80 % des droits d’entrée, a déclaré Parrish.

Un contrat de construction de 208 millions de dollars a été attribué en 2023. Le Congrès a fourni plus de 70 millions de dollars pour le projet, mais l’essentiel proviendra des frais d’entrée dans le parc, a déclaré Parrish.

« L’ampleur de la portée de ce projet est peut-être la raison pour laquelle il a fallu autant de temps pour le décider, le planifier et l’exécuter », a-t-il déclaré.

Au fil des années, les pauses ont fait des ravages.

Wendy Haluda est une ancienne boulangère de l’hôtel El Tovar où les convives pouvaient commander ce printemps un filet mignon avec une demi-glace pour 54 $. Après une rupture de pipeline en 2016, restrictions d’eau forcées le restaurant a réduit le nombre de vaisselles et utilisé des assiettes en carton et des ustensiles en plastique. Haluda se souvient que le personnel s’inquiétait de savoir où ils iraient si les conditions empiraient au point de ne plus pouvoir passer la nuit dans leur logement du parc.

« C’était effrayant », se souvient-elle.

Les réparations, l’entretien et le remplacement des infrastructures, comme le pipeline du Grand Canyon, sont un problème à l’échelle nationale. Le service des parcs nationaux a un retard de près de 23 milliards de dollars dans l’entretien des infrastructures vieillissantes.

Plus de la moitié de cette somme est destinée aux travaux routiers et à l’entretien des bâtiments dans les parcs nationaux. Le reste est destiné aux réseaux d’eau, aux sentiers, aux terrains de camping et aux infrastructures telles que le traitement des eaux usées.

Le Grand Canyon a un arriéré de 823 millions de dollars pour l’entretien et les réparations, principalement pour l’entretien des bâtiments et des sentiers.

Le Great American Outdoors Act de 2020 a fourni des milliards de dollars de financement supplémentaire, même s’il expirera bientôt si le Congrès ne le renouvelle pas.

Selon Tate Watkins, chercheur au groupe de réflexion Property and Environment Research Center, de nombreuses infrastructures du parc datent de 70 ans ou plus et leur entretien a été négligé.

« Les gens aiment bien inaugurer de nouveaux parcs nationaux », a-t-il déclaré. « Mais il est beaucoup moins sexy de parler de réparation des égouts ou, vous savez, de reconstruction d’une conduite d’eau pour le Grand Canyon. »

Rio Yamat, journaliste de l’Associated Press, a contribué à cet article depuis Las Vegas. Rhonda Shafner, chercheuse, a contribué à cet article depuis New York.

L’Associated Press reçoit le soutien de la Walton Family Foundation pour sa couverture des politiques environnementales et de l’eau. L’AP est seule responsable de tout le contenu. Pour toute la couverture environnementale de l’AP, visitez le site https://apnews.com/hub/climate-and-environment.