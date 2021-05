La conduite autonome pourrait ne pas venir cette année

Le message du PDG de Tesla, Elon Musk, sur la technologie des véhicules sans conducteur ne «correspond pas toujours à la réalité de l’ingénierie», selon les notes de réunion du Département californien des véhicules automobiles publiées jeudi soir.

Les employés de Tesla, y compris le directeur du logiciel Autopilot de l’entreprise, CJ Moore, et l’avocat général associé, Eric Williams, n’ont pas pu confirmer aux régulateurs californiens que Tesla serait en mesure de produire un véhicule véritablement sans conducteur cette année, malgré les indications du PDG selon lesquelles il le ferait. .

Lors d’un appel aux résultats de janvier, Musk a déclaré qu’il était « très confiant que la voiture sera capable de se conduire avec une fiabilité supérieure à celle de l’homme cette année ».

Lors d’une cérémonie de remise des prix Axel Springer en décembre, Musk a déclaré: « Je suis extrêmement confiant de parvenir à une autonomie totale et de la rendre à la clientèle de Tesla l’année prochaine. » Le modérateur lui a demandé s’il parlait de « Niveau 5 », ou de technologie entièrement sans conducteur, et Musk a hoché la tête et a répondu: « Oui, oui. »

Une équipe de la branche California DMV Autonomous Vehicles a interrogé les employés de Tesla sur le message de Musk concernant l’autonomie de niveau 5 lors d’une réunion le 9 mars. La correspondance a été obtenue à l’origine par le groupe de transparence juridique Plainsite dans le cadre d’une demande de la California Public Records Act.

Les régulateurs DMV ont écrit dans leurs notes de réunion que « DMV a demandé à CJ de traiter, du point de vue de l’ingénierie, le message d’Elon sur la capacité L5 d’ici la fin de l’année. »

Les notes continuent, « le tweet d’Elon ne correspond pas à la réalité de l’ingénierie selon CJ. Tesla est actuellement au niveau 2. »

Dans sa note de service, le DMV fait référence à CJ Moore. La technologie de niveau 2 fait référence à un système d’assistance à la conduite qui n’est pas autonome, mais qui oblige à la place un conducteur à rester dans le siège du conducteur, prêt à diriger la voiture à tout moment.

Musk a fréquemment vanté la fonctionnalité Full Self-Driving, ou FSD, et la fonctionnalité bêta de FSD sur Twitter, comme il l’a fait dans une série de tweets le 6 mars:

Dans une lettre de suivi adressée à Tesla le 21 avril, Miguel Acosta, chef de la branche des véhicules autonomes du DMV californien, a averti le constructeur de véhicules électriques qu’il devait méticuleusement communiquer l’utilisation appropriée et les limites de ses systèmes alors qu’il étend le FSD. programme bêta à plus de pilotes.

« Comme Tesla le sait, l’incompréhension du public sur les limites de la technologie et son utilisation abusive peut avoir des conséquences tragiques », a écrit Acosta.

La National Highway Traffic Safety Administration a ouvert plus de deux douzaines d’enquêtes sur des collisions impliquant Tesla. Le National Transportation Safety Board a averti que Tesla utilise des conducteurs sur les routes publiques pour tester des fonctionnalités autonomes avancées et a appelé la NHTSA à publier des directives plus strictes autour de la technologie.

Tesla n’était pas immédiatement disponible pour commenter le mémo DMV.

Lire l’intégralité Mémo DMV de Californie sur Plainsite.