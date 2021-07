La conduite autonome de Tesla reçoit un coup de pouce avec la mise à jour du logiciel, selon des rapports

Les propriétaires de Tesla qui souhaitent utiliser une fonction de conduite autonome lorsqu’ils parcourent les rues locales ont reçu un coup de pouce ce week-end, lorsque le constructeur de voitures électriques a commencé à publier une mise à jour logicielle très attendue, selon les rapports.

Les mises à jour de la version bêta 9 de l’auto-conduite complète sont devenues disponibles samedi selon la publication technique The Verge et Electrek, un site d’actualités dédié aux reportages sur Tesla et d’autres véhicules électriques.

La mise à jour étend les capacités de conduite assistée pour un petit groupe de propriétaires de Tesla qui peuvent essayer les fonctionnalités tôt, selon Electrek.

Les programmes de conduite assistée de Tesla ont fait l’objet d’un examen minutieux à la suite de plusieurs accidents impliquant des Tesla, dont certains étaient en mode pilote automatique.

À la suite de ces incidents, les responsables fédéraux des transports ont déclaré que Tesla avait fait un travail inadéquat de surveillance des conducteurs pour s’assurer qu’ils étaient engagés et avait également autorisé l’utilisation de la fonction de pilote automatique sur les routes où elle ne convient pas.

Le constructeur automobile a semblé répondre à certaines de ces préoccupations dans des notes liées à la publication de la mise à jour logicielle, avertissant les conducteurs d’utiliser la fonction d’auto-conduite complète « uniquement si vous portez une attention constante à la route et êtes prêt à agir immédiatement, en particulier dans les angles morts, aux intersections et dans des situations de conduite étroites », selon Electrek.

Tesla aurait également commencé à activer en mai la caméra embarquée dans ses véhicules pour garder une trace de l’attention lorsque les conducteurs utilisent la technologie de conduite partiellement autonome.

Les avantages découragent-ils le travail ? :« Je préfère travailler »: le débat fait rage alors que les États réduisent le chômage et que les travailleurs cherchent un emploi, un meilleur salaire

Le slurpee gratuit est de retour :Journée Slurpee gratuite 2021 : 7-Eleven à offrir le 11/7 et tout au long du mois de juillet avec l’application

La nouvelle mise à jour logicielle a été présentée au cours des trois dernières années avec Elon Musk, le fondateur de Tesla, disant à plusieurs reprises qu’elle était en route, selon des rapports.